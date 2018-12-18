禁毒委員會：首次吸毒者升6%　21歲以下吸食可卡因、大麻增逾一成

禁毒常務委員會在今日（18日）公布，本港今年首三季被呈報的整體吸毒人數較去年同期稍降1%，但首次被呈報的吸毒人數則增加6%，當中接近一半為21至35歲的年輕成年人。整體而言，仍以海洛英為最常被吸食的毒品。

禁毒常務委員會主席張建良醫生（中）指，吸食可卡因和大麻的人數上升，對未來吸毒趨勢有何影響，需要密切監察。（政府新聞處相片）

禁毒常務委員會在今日（18日）舉行的季度會議上，檢視今年首三季本港的吸毒情況。根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字顯示，今年首三季被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降1%，由5,674人下降至5,625人。而被呈報的21歲以下吸毒人數亦下降1%，由377人下降至375人。

惟數字又顯示，首次被呈報的吸毒人數由1,239人上升至1,308人，較去年同期上升6%。當中接近一半為21至35歲的年輕成年人。另外，首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數亦由去年4.3年，增加至5年。

禁毒專員陳詠雯（中）呼籲青少年在歡度佳節時，要堅拒毒品。（政府新聞處相片）

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英是最常被吸食的毒品。其中，在危害精神毒品方面，俗稱「冰毒」的甲基安非他明仍然佔最多，但吸食人數較去年同期下降16%；吸食可卡因和大麻的整體人數則錄得14.3%及11%的升幅，分別上升100人及31人。而被呈報21歲以下青少年吸食這兩種毒品的人數亦分別上升13.8%和17.3%，分別達206及115人。

禁毒常務委員會主席張建良醫生表示，今年首三季被呈報的整體吸毒人數雖然有所下降，但首次被呈報的吸毒人數增加，而吸食可卡因和大麻的人數上升，對未來吸毒趨勢有何影響，需要密切監察。

他續指，最近個別海外國家和地區將消遣用大麻合法化，青少年或會誤以為大麻無害。吸食大麻會上癮，亦會造成不可逆轉的認知功能受損、患上精神病、產生焦慮和幻覺、患上呼吸道、心血管疾病和癌症。任何人都不應嘗試吸毒。