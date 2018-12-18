監警會主席梁定邦：警方應公布、解釋防暴水炮車使用原則

今年中接任監警會主席的梁定邦接受香港律師會會刊訪問時表示，目前最迫切的問題之一，是警方新購置防暴水炮車的爭議。梁定邦稱，現階段全整地透露水炮車部署指引可能並不合適，因為可能包含戰術問題，但必須有一套明確的使用原則，而這些原則應該公布和解釋。

監警會主席梁定邦承諾會繼續跟進警方的「水炮車」政策。（張浩維攝）

梁定邦本身是資深大律師，他的職業生涯始於上世紀60年代。對於接任監警會主席，梁定邦在訪問中透露，今年5月，他接到了特首林鄭月娥的來電，邀請他擔任監警會下一任主席，他毫不猶豫就答應了。該文亦指，上一任監警會主席郭琳廣，是監警會自1996年成立以來唯一出任主席的事務律師，而梁的任命，恢復了由資深大律師領導的監警會傳統。

梁定邦：相信水炮車只會用於警方難以控制的情況

梁定邦在訪問中說，接掌監警會之後，最迫切的問題之一防暴水炮車的爭議，目前警隊正在接受訓練，將於明年3月起草關於部署水炮車的指引。梁定邦稱，監警會將會檢視指引草稿並提出建議：「我相信這些水炮車只會用於警方難以控制的情況，即使發生騷亂，也僅在必要和相稱的情況下使用。使用任何武力都必須依法進行。」

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當被問及警方是否應該透露水炮車指引時，梁定邦認為，現階段要全整地透露指引可能不合適，因為當中可能包含警方戰術部署問題，但重要的是有一套明確的使用原則，而這些原則應該公布和解釋。

除水炮車以外，警民關係緊張，亦是監警會要面對的問題。文章指在2014年佔領中環運動期間，監警會接獲超過3200宗投訴，數目從2015年開始減少到2000多宗。談到當年的佔領運動，梁定邦指，自1967年暴動以來，警方沒有處理過這種情況，在佔領運動後，公眾對警權更加關注，尤其是警察在示威期間使用武力的權力。

警民關係於過去數年有急劇變化。（資料圖片）

梁定邦在訪問中指出，有些涉及佔領運動的案件至今尚未了結，他認為公眾和警方有很多需要學習和反思地方：「執法變得更加複雜。警方的挑戰是在保護市民和公眾集會自由之間尋求平衡。社會不和諧所產生的信任問題不能完全歸咎於警方，但期望警隊反思其行動仍然是合理的。現在是時候令他們反思，並讓監警會協助他們反思。」

根據港大民調，公眾對警隊的信心一度急跌，近期則稍為改善。梁定邦認為，經濟好轉，加上政府的態度較「開放」，有助恢復公眾對警隊的信心。他亦肯定警方在公眾教育和打擊網上詐騙方面的努力，使香港成為犯罪率極低、世界上最安全的地方之一。