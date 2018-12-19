中大醫院專科診所下月初開幕　首階段提供腸胃科、骨科、婦科服務

中文大學醫院仍在籌建中，位於尖沙嘴的專科門診診所將率先於2019年1月初開幕。中大醫院行政總裁馮康今日（19日）向《香港01》透露，門診首階段由3名醫生提供腸胃科、骨科及婦科服務，診所1月先試行營運，預計3月會正式開幕。 診所會接收新症及舊症，現時在威爾斯親王醫院中大醫療中心求診的病人，日後或可轉至尖沙嘴門診覆診。

馮康透露，專科門診首階段提供腸胃科、骨科及婦科服務。（資料圖片）

香港中文大學的私家醫院自2014年起籌建，預計2020年投入服務。該院行政總裁馮康受訪問時透露，在醫院落成之前，設於尖沙嘴普基商業中心的專科門診診所將率先開幕，2019年1月初會先試營運，預計至3月會正式揭幕。

馮康透露，診所初期會開展腸胃科、骨科及婦科三個專科，暫有3名醫生確定進駐，稍後料將增設耳鼻喉科及其他專科，以滿足病人需求。他補充，現正與不同私家醫生及中大教授商討，料日後會有更多醫生加入團隊，部份專科門診醫生或會加入中大醫院服務。

新診所預計會同時吸納新症及舊症，舊症病人主要是現時於威爾斯親王醫院的中大醫療中心求診的穩定病人。馮康解釋，威院中心的求診人次「好爆」，二來有不少病人認為威院位置較遠，希望可在市區設診所，日後新診所開幕病人可選擇在九龍區求診。

中大私院已平頂 馮康：工程進度順利

中大醫學院副院長胡志遠早前透露，中大醫學院稍後將設另一間衛星診所。馮康坦言暫時未有選址，會先做好首間專科門診診所。至於中大醫院工程進度，馮表示工程順利，11月底已平頂，現時開始內部裝修，但未有透露已聘請的醫生數目。