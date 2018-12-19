裝修工疑妻帶女離開以錘施襲　妻拒呈醫療報告　被告輕囚3年8月

已婚裝修工在內地女子發展婚外情並誕下兩女後，與在港的元配離婚，並迎娶內地女友及帶兩女來港，惟第二段婚姻維持不足兩年出現危機，之後亦曾向向妻用武至被判守行為，後更疑妻會帶女兒永遠離開，從後用錘子重擊妻子頭部，至妻頭骨骨裂及腦出血，並需作開腦手術。裝修工今（19日）在高等法院承認一項有意圖而傷人罪，兩任妻子均撰信求情，妻更不願向法庭呈交醫療報告，法官只輕判他入獄3年8月及罰款2千，但勸裝修工好自為之，要珍惜家人，不要再重犯。

被告陳厚光在高等法院認以錘擊妻頭被判入獄3年8月。（資料圖片）

被告陳厚光（62歲）承認於去年8月3日在天水圍天晴邨晴海樓所內，傷害女事主 X（43歲）。

女事主來港兩年申請離婚

控方案情指，被告原本已婚並育有3子，惟在內地卻認識了女事主X，並與她育有2女，被告後來與元配離婚，至2009年才與女事主結婚，並在天水圍居住。女事主來港約2年後申請離婚，但一家人依然居於該單位，而在去年7月5日，被告因家暴案被捕，而女事主及兩女兒被安排入住庇護中心。

兩女見母遇襲把母拖入房上鎖

同月31日，女事主與兩名女兒返單位內居住數天，由於女兒於8月3日要前往內地練習羽毛球，因此她收執了一些行裝放在客廳，被告突然問她們是否不會再回來，如果不再回來便會換鎖，女事主回道「想換鎖就換鎖」。被告繼而衝入廚房拿錘子從後打了女事主頭部一下，女事主倒地流血，兩名女兒害怕被告再打女事主，遂將女事主拖入房及上鎖。

警方到場前，被告曾腳踢問說：「我唔打媽咪，你地俾我入黎望下佢。」並欲進入房間，惟兩名女兒合力阻止，至警員到場，而警方到場時，被告坐在自己房間的窗邊表示欲自殺。

女事主受襲後需做開腦手術

女事主送院後被發現左頂骨有裂痕，左硬膜上血腫及珠網膜下腔出血，要立即進行開腦手術，術後亦被懷疑偽癲癇病發，女事主出院後又感頭痛及口齒不清，要再次送院，檢查時女事主神志不清，及後亦再次留院接受物理治療及職業治療。

被告曾患膀胱癌及中風

辯方律師求情指，被告於2015年確診膀胱癌，並要進院接受治療，事發前亦曾中風，被告因病工作量減少，收入亦同時減少，夫妻二人因此就金錢出現爭執，事發時因以為妻子與兩女打算永遠離開他，才犯下本案，現已感到非常後悔及內疚，亦曾內疚至欲了結生命。

女事主不願向法庭提交醫療報告

被告的前妻及3子亦為他撰求情信，內容指被告是一位好爸爸，多年來養育3名兒子，3名兒子雖然因被告有婚外情而感到憤怒，但現已釋懷，而被告在離婚後仍繼續照顧他們一家，雖被告與前妻亦曾起爭執，但從未發生過暴力事件。本案女事主亦親身到庭旁聽，及撰求情信指已原諒被告，惟她仍不願向法庭提供醫療報告，但承認事件對她腦部造成影響。以記者觀察，女事主說話速度慢，且要靠社工轉達法官的說話才能理解及回應。

案件編號：HCCC210/2018