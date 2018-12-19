除夕煙火新增意大利獲獎煙花　全程10分鐘　壓軸一分鐘有45種圖案

還有不足半個月便到2019年，每年的除夕夜都有不少市民前往尖沙咀、中環等地一起倒數迎接新一年。香港旅遊發展局將於除夕當晚帶來一場歷時10分鐘煙花音樂匯演，今年更首次引入意大利的獲獎煙花，呈現「星空萬花筒」，更會在匯演尾段的一分鐘內展現45種煙花圖案。

除夕煙火圖案。（旅發局提供）

中環延伸至天后 總長1100米

旅遊發展局旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，今年的煙花表演將從中環延伸至天后，總長1,100米。

此次煙花匯演將會引入意大利獲獎煙花，呈現「星空萬花筒」，更新增樓頂射燈效果，令視覺層次更豐富。而在匯演尾段，更有壓軸項目，一分鐘內煙花將有45種圖案呈現，這是今年的新驚喜。

旅發局主席林建岳（左二）表示，今年的煙花將更多變化、更細緻，希望繼續為香港帶來國際曝光，幫助香港繼續成為全球最受歡迎的旅遊城市。（袁澍攝）

11時起有四色許願流星煙火



今年仍將有「許願流星」煙火項目，自除夕夜11時起，三座位於港島的建築物，包括海港中心、夏愨大廈及長江中心，每隔15分鐘，將於樓頂燃放紅、綠、金、銀色，代表甜蜜、常樂、富足及健康，供市民許下新年願望。

另外洪忠興亦表示，本年度的除夕倒數活動亦希望吸引35至36萬人前來觀賞煙花音樂匯演，與去年的33萬相若；今年為了讓更多遊客可以聚焦煙花本身，取消了去年尖沙咀天星碼頭的表演，因此製作成本也相應減少了200萬元，變作約1 ,400萬元。