【交通津貼】iPhone用戶完成一個程序　都可查交通及其他支出

八達通App推出全新設計版面，優化消費紀錄查詢功能，將過往最多40次紀錄提升至3個月的紀錄，並將開支項目分類；iPhone 用戶亦可使用服務，無需使用八達通流通讀卡器，只須透過八達通服務站辦理認證。市民更可經八達通App查詢下月推出的「公共交通費用補貼計劃」補貼金額。 此外，八達通App明年第一季亦會推出虛擬預付卡功能，方便用戶進行海外網上購物。

八達通營業及市場總監李玉兒進行iPhone用戶認證步驟，只要在八達通App輸入八達通號碼，7天內在服務站拍卡完成登記。（朱雅霜攝）

八達通App以往的消費紀錄功能，只為新版八達通使用者提供過去40次消費紀錄，舊版八達通更只有10次，而且iPhone使用者需要透過八達通流動讀卡器才能使用服務。

已推出的優化版八達通App，不只將消費紀錄全面提升至三個月，更會作出項目分類，隨備有NFC技術的Android手機可使用外，無NFC技術的Android及IOS手機 iPhone用戶，亦可到各大八通達服務站進行一次性認證，以後透過App就可以查閱消費紀錄，無需使用八達通流動讀卡器。

八達通營業及市場總監李玉兒表示，為回應iPhone用反映使中用流動讀卡器帶來的不便而推出相關優化，為保障用戶個人資料，需要進行一次性認證。

八達通行政總裁張耀堂建議市民使用同一張八達通乘車，以獲最高金額的交通補貼。（朱雅霜攝）

鑑於政府明年1月1日起推出「公共交通費補貼劃」，八達通App用戶除了可以查詢每月的公共交通開支外，亦能查詢可獲取的補貼金額數字。NFC Android手機用戶可直接拍卡領取補貼，其他用戶則仍要到八達通服務站領取，首次領取日期為2月16日起。

八達通行政總裁張耀堂建議，每位市民盡量用同一張八達通乘車，因為超過400元，每1元可獲最多25%補助，上限300元。

港鐵入閘增QR Code 張耀堂：市民習慣使用八達通

對於未來港鐵入閘機將新增二維碼（QR Code）功能，明年中率先加入AlipayHK，八達通不再是獨市生意。張耀堂認為是給市民多一個選擇，但香港市民習慣使用八達通，NFC速度快，只需0.3秒並可靠。面對挑戰，他雖說不能「老定」，但表現有信心。

此外，八達通App亦將於明年首季推出虛擬預付卡功能，利用萬事達卡（MasterCard）增值，進行海外網上交易，突破O!ePay好易畀電子錢包使用範圍，虛擬預付卡功能上限近萬元。