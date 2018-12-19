調查揭四成學生近一年曾賭博　12%曾買六合彩

一項中學生調查顯示，六成受訪者曾參與賭博，平均10歲開始第一賭。以過去一年計，最多人參與的賭博活動是玩撲克（34.4%），其次為打麻將（24.3%）；部分學生早已參加成人才准的賭博，最多是六合彩，有12.2%，其次是賭波及賭馬。

亞洲防癮學會與明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院合作 , 於今年6月至9月期間，向610名中學生派發問卷 ，回應率為85%，即518人。結果顯示他們自出生以來和過去一年，分別有六成和三成九曾參與賭博，首次參與賭博的平均年齡是10歲。

四分之一（25.5%）受訪者指稱同學都有賭博習慣，三成五謂家人有賭博問題，近一成學生亦曾經有病態賭博的癥狀。

去年最受歡迎的賭博活動是撲克，有34.4%受訪中學生曾參與；其次是打麻將，比率達24.3 %；曾參與電子遊戲賭博亦達10.4%。

賽馬會的賭博活動只限18歲以上人士參加，但調查顯示，有12.2％中學生已賭六合彩， 曾賭波和賭馬也分別有4.4%和4.2%。有3.1%參與非法外圍賭波，網上賭博亦屬違法，但已有3.7%受訪學生已參與過。

世界盃期間刺激賭波

近三成受訪學生同意在世界盃期間更容易接觸到賭博的資訊；五成六同意世界盃球賽是大事，四成認爲可以搵快錢，兩成八同意賭波是消閒娛樂，近兩成認爲是潮流玩意。

在518名受訪學生當中，有8%有興趣下注世界盃的賽事，原因方面男女有顯著的差異。男學生想贏錢（61.9%），熱愛觀看足球賽事（42.9%）和尋求刺激（38.1%）；女學生為陪朋友而賭波（83.3%），消磨時間（50%）和受家人影響（44.4%）。他們結交的同學和朋友普遍都有賭博問題（66.7%），七成謂家人曾經亦有賭博問題（71.8%）。

研究團隊促請政府及教育界，關注中學生的賭博參與率正急速上升。團隊指，由2016年受政府委託的理工大學所揭示的21.8%升至今年的30％至40%，2018年内的多個賭博調查結果都顯示，至少三至四成的中學生和大專生都曾經在訪問前12個月内參與賭博，近一成更出現病態賭博的癥狀，促政府和馬會投放更多資源在賭博研究之上，以掌握年青人的賭博態度和賭博活動的新趨勢，包括網上和電子遊戲賭博、外圍賭博等，若缺乏準確的研究資料作支持。