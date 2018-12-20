【興德學校】襲擊學生失教師資格仍留校　前助理判社服160小時

去年爆出「影子學生」及行政混亂醜聞的屯門興德學校，學校一名前助理因曾襲擊學生被取消教員資格，但依然留在興德內工作。該助理早前被裁定10項「未經教育局准許進入香港興德學校及在內工作」罪成。裁判官今（20日）在屯門法院判刑時，直斥被告對遭銷資格的原因心知肚明，但沒受到教訓，仍在學校出現，知悉法例後又不認罪，認為他浪費法庭時間，判被告160小時社會服務令。

被告張錦輝，其律師求情時指張有天生的正義感，但裁判官並不同意。（林樂兒攝）

被告張錦輝，43歲，遭教育局取消教員資格後，於去年3月31日至4月11日，未經教育局許可返校工作，被控10項「未經准許而逗留在學校內」罪。

辯方說及被告母親的求情信，指被告是讀書最多、最勤奮的兒子，又供樓讓她入住，為人孝順。他又道，被告有天生的正義感及樂於助人的個性，曾出任教師公會職務，爭取教師權益。

因襲擊學生被取消教師資格

裁判官聞言，指被告因襲擊學生而被取消教師資格，質疑「天生的正義感」之說法。辯方解釋，被告願為他人付出、有貢獻，非懶散的人，並續指被告以為能在興德任文職是重生的機會。

官指得悉法例應一早認罪

裁判官則謂，被告有律師代表，得到法律意見並知悉法例後，應一早認罪。辯方回應被告不否認入校工作，稱抗辯方向為教育局的做法合憲與否。裁判官遂指出被告自辯說局方做法限制了他與兒子老師商談，但事實上他與兒子很少聯繫，認為被告是以一人之說作辯解。

裁判官判刑時道，被告對遭銷資格的原因心知肚明，但沒受到教訓，干犯此案。他續說沒不愉快的事發生乃不幸中之大幸，判被告160小時社會服務令。

案件編號：TMCC2539/2017