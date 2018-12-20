【非洲豬瘟】「偽本地豬」存在風險　本地豬場加強防護措施自保

內地爆發的非洲豬瘟已擴展至珠海，4個內地供港澳豬場亦已暫停供港。雖然暫未有本地豬隻中招，但有本地豬農亦稱存在三大隱憂，因此也自行加強防護措施保障豬隻健康，同時希望政府盡快與業界商討，一旦本港爆發豬瘟會如何應對。

內地引進種豬變「本地豬」或成感染途徑

本地豬農尹偉明（明哥），位於元朗的豬場飼養了近2800隻豬，他說本港面對三大隱憂或令豬隻感染非洲豬瘟。他透露，早前有部分本地豬場會引進四至五個月大的內地豬隻，成年後作為種豬繁殖「本地出世」的所謂「本地豬」，或成感染的其中一個途徑。不過明哥稱，鑑於近日內地豬瘟疫情，據知近兩個月已經再無本地豬場買入種豬。

本地豬農明哥擔心一旦運載內地染病豬隻的車輛，未經徹底消毒再到本地豬場，增加豬場感染的風險。（張浩維攝）

部分豬場以廚餘餵飼 或增豬隻染病機會

用餐廚剩餘物餵飼豬隻而引發疫情的個案約佔40%，因為包括可能將染病豬肉餵給豬隻，當中亦有不同人的口水，因此也增加了豬隻染病的風險。據他了解，本港現時仍有6個豬場以廚餘餵飼豬隻，而根據法例規定，明年1月1日豬場均需以乾料餵飼。

無引進內地種豬 亦有可能中招

此外，他亦擔心運載過內地染病豬隻的車輛，若未經徹底消毒有機會從本港屠宰場駛至各區豬場，將病菌帶入，令場內豬隻受感染。

明哥透露部分本地豬場或以廚餘餵飼豬隻，或增豬隻染病風險。（張浩維攝）

豬場加強防護措施

為了保障豬隻健康，明哥的室內豬場早已安裝了不少通風設備、降溫灑水系統、暖爐等。面對疫情可能來襲，豬場亦加強防護措施，除了每天為豬隻清潔之外，清潔豬欄的次數亦由一星期一次，增至一星期三次，同時加強消毒，所有進出豬場的車輛都必須駛經消毒池和噴灑消毒劑，所有人進入豬場亦要穿上保護衣物。明哥稱，在購買消毒劑的花費，由過往每月約3000元增至5000元。

清潔豬欄的次數由一星期一次，增至一星期三次。（張浩維攝）

政府未有對策 銷毀豬隻損失慘重

星期三（19日）位於珠海的養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，明哥表示，一直未接獲政府部門聯絡商討對策。「之前做過場騷，講銷（毀）豬，但唔關我哋事！」明哥斥政府一直沒有應對措施，例如當疫情蔓延到港，屠場會關閉多久；若豬場要銷毀豬隻，涉及的賠償等問題。

經營豬場38年的明哥指一旦要銷毀豬隻，損失將無可估計，未計重新養豬，可能已損失過千萬。假若重新飼養，由配種到豬隻出售，需要3年時間，「我都可能無咁嘅心力做」。他希望政府可以早日與業界溝通，研究豬瘟波及本港時有何對應方案。