地產經紀專業試集體「出貓」　家庭主婦認串謀訛騙　官稱可判監

地產經紀專業試去年爆出「集體出貓」醜聞，警方派探員到試場調查，拘捕7人疑作弊人士，當中的一名家庭主婦，今（20日）在九龍城法院承認當天曾藉詞上廁所，用手機參看同事考試後所記錄的答案，又稱她是受上司唆擺才犯案。裁判官明言，被告所犯控罪影響法定機構，可以判監，但先把案押後至下月23日以索閱被告的感化及社會服務令報告才判刑，被告准繼續保釋。

女被告劉紅美在九龍城法院承認串謀詐騙。（資料圖片）

女被告劉紅美，53歲，承認一項串謀訛騙罪，指她於去年4月25日，在黃大仙伍華中學舉行的地產代理資格考試時作弊。

1人離場後6人要上廁所

控方案情指，該考試以選擇題型式進行，共有50題題目，期間有一名考生考畢試後，便拿出計算機輸入一些資料，該考生離開試場後，有6名考生先後要求上廁所。本案女被告亦有要求上廁所，警員在廁所截查她，並在她身上搜出計算機及手機，警方後發現被告手機內一個名為「考試王」的Whatsapp群組，內有該次考試的答案。女被告被捕後亦承認知道該群組內有答案。

有牌仍報考 記下答案供考生

被告的代表律師求情時透露，被告在2011年才從吉林來港，是一名家庭主婦，因想幫補家計而當地產經紀，她受上司唆擺才參與出貓。

警方在該次「集體出貓」事件中共拘捕7人，年齡介乎20至51歲，當中一人已考取牌照，負責快速完成考試，再把答案記下，並以手機群組傳給其他考生。警方因收到地產代理監管局報告，指懷疑有人在代理專業試中作弊，故派人到考場調查，並揭發案件。

案件編號：KCCC2874/2018