【曾蔭權案】曾太趁機在庭與夫「手貼手」　散庭緊扣次子手離開

前特首曾蔭權自今年7月定罪上訴敗訴後，便回到獄中服刑，亦因為獲准減刑至20月，料於明年初便能出獄，他今天到終院作申請上訴許可，是他回獄中後首次現身法庭，他的家人和弟妹亦如上到庭支持，期間曾太鮑曾笑薇更借休庭機會，在庭上與曾問好，二人更隔著玻璃「手貼手」，而沒再享有G4保接送的曾太，離庭時亦只有緊扣次子曾慶淳的手。

曾太與幼子離開時被傳媒包圍。（梁鵬威攝）

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雖然聆訊在早上9時半才開始，但曾蔭權妻子曾鮑笑薇、幼子曾慶淳、胞弟曾蔭培和胞妹曾璟璇，先後在早上9點許已扺達終院。而由囚車押送至終院的曾蔭權，亦配戴格仔煲呔，精神明顯不錯。他進入法庭的犯人欄後，便展露笑容與旁聽的家人揮手，家人亦揮手回應。

終院3名法官聆聽律師陳詞約一句鐘，便休庭商議決定，曾蔭權的家人亦趁此機會走近犯人欄，與曾蔭權閒聊數句。曾蔭權和妻子更隔著犯人欄的玻璃手貼手。有家人問曾：「夠唔夠暖？」曾蔭權回應指穿了保暖衣，又指法庭較暖。他之後捉住自已的衣領，指自己「瘦咗呀」。

曾蔭權和家人談了數分鐘後，便被懲教署職員帶走。而法官批出上訴許可的一刻，曾和家人表現平靜。曾蔭權定罪上訴失敗後，他及其家人亦不再享有G4等保安服務，曾太和次子離開法院時，再被傳媒包圍，但他們均亦未有回應記者的提問，而曾太則一直緊扣著次子曾慶淳的手未有放開。