聖誕、元旦自助餐最多加價逾兩成　訂位仍近滿　業界：消費意欲升

每到聖誕及除夕，不少家庭、愛侶會選擇到酒店享用自助餐慶祝。《香港01》向多間酒店查詢，及對比官網提供的收費，發現數間五星級酒店今年有調高平安夜、聖誕及元旦日的自助晚餐收費，其中海景國際的平安夜及聖誕當晚加價逾兩成，加幅最高；而沙田麗豪酒店的自助晚餐卻有減價，跌幅由3.2%至5.6%不等，未計服務費平均不需600元，就有得食。此外，除夕和元旦均有酒店減價逾一成。 雖然部份自助餐有加價，但不少訂位已接近爆滿，業界指，踏入12月全球經濟逐漸明朗化，市民的消費意欲有所提升，而整體餐飲市況亦有恢復，比去年同期升5%。

（視覺中國）

《香港01》收集六間酒店的自助晚餐節日收費，今年加幅由0.9%至22%不等。大部分酒店的平安夜及聖誕日自助晚餐均有加價，位於灣仔的灣景國際的加幅最高，未計服務費，今年兩輪自助晚餐的成人收費，分別為598元及618元，比去年兩輪分別為491元及508元，加價22%。

文華東方酒店自助餐加價8.4%至1,288元

其次，文華東方酒店快船廊，未計服務費，該兩晚的成人收費由去年的1,188元，加至今年的1,288元，加幅達8.4%；不過元旦日自助晚餐只收698元，比去年減11%；除夕倒數自助晚餐則分兩輪，首輪為928元，比去年首輪1,088元減價14.7%，次輪則為每位1,488元，比去年的1,388元加價7.2%。

港島香格里拉晚餐加價3%至3.7%

至於港島香格里拉大酒店咖啡廳在平安夜和聖誕日晚餐，未計服務費，今年分別為1,128元及1,048元，比去年的1,088元和1,018元加價3%至3.7%。不過，除夕倒數晚餐卻由去年的1,288元，減價12%至今年的1,128元，元旦日晚餐價錢不變。

沙田麗豪酒店濠餐廳下調自助餐收費

多間酒店自助餐普遍加價，但沙田麗豪酒店濠餐廳卻由有下調收費，未計服務費，今年平安夜及聖誕晚餐兩輪收費分別為588元和508元，比去年兩輪的618元和538元，減幅分別為4.9%和5.6%。

除夕晚餐，首輪由去年的608元，減價3.2%至今年的588元，但此輪則由去年的548元加價7.3%至588元，今年元旦日則只需528元，比去年的548元減價3.6%。

JW萬豪飲飲部：加價因食材價格升

香港JW萬豪酒店助理飲食部總監余世均指，由於食材價格上升，菜式種類較往年豐富，故價格上有相應調整，加幅約1%至3%不等。而今年訂座情況與去年相若，更有食客早於半年前已查詢並預訂，預計今年反應一如往年理想。他表示，酒店今年推介菜式如日本皇帝蟹腳、港式避風塘炒日本皇帝蟹等。

（資料圖片 / 陳嘉元攝）

港島香格里拉：12月24日及25日自助晚餐已近滿座

港島香格里拉大酒店發言人回覆《香港01》表示，酒店自助晚餐收費較去年增加3%至8%不等，主要隨市場物價調整。而12月24日及25日的自助晚餐反應十分理想，大部分時段已將近滿座，除夕及元旦還剩餘少量座位。文華東方酒店發言人則指，訂座情況如往年反應理想，並在很早前已收到食客查詢和預訂，預料節假日均可滿座。

黃家和：市民的消費意欲有所提升

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，踏入12月全球經濟逐漸明朗化，市民的消費意欲有所提升，本月整體餐飲市況有恢復，比去年同期升5%。而大部分尖沙咀的酒店，在聖誕等節日的自助餐已有近9成預訂率，形容比往年「熾熱」，人均消費增加至約650元。

對於有自助餐收費不加反減，他指部分中低價錢的餐廳客源為大眾化家庭，且面對較大競爭性，加上食材價錢平穩，餐廳租金壓力不如過往大，故未必會加價。