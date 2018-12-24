科大日裔生12歲月賺31萬　20歲集資3.8億創區塊鏈公司推雲端運算

自稱靠炒賣比特幣（Bitcoin）起家的「幣少爺」黃鉦傑，近日其派錢行徑引起大眾關注，亦帶來有關虛擬貨幣的討論。然而，虛擬貨幣並非單純用作炒賣，現時年僅20歲的日本裔科大三年級學生岩崎健太（Kenta Iwasaki），去年12月創立區塊鏈公司Perlin Network，同時透過創造虛擬貨幣「PERL」，在8個月內完成三輪融資，成功集資約3.8億港元。 岩崎的目標是租用世界各國國民電腦設備的閒置運算力，然後以較低的價格出租予企業、科研機構等，作為雲端運算處理用途；與此同時，出租閒置運算力的國民可以賺取利潤，以每晚5小時計算，每次可獲利1至2美元。岩崎形容：「Perlin的目標便是創造全民基本收入（Universal Basic Income）。」

岩崎健太（Kenta Iwasaki），去年12月創立區塊鏈公司Perlin Network，在8個月內集資約3.8億港元。（鄺曉斌攝）

6歲已自創程式助「打機」過機

岩崎健太在4歲時，由日本岡山移居香港，自小對編寫電腦程式產生興趣。他6歲時十分喜歡玩任天堂遊戲機Game Boy，以及電腦遊戲；為了加快通關速度，他透過自學程式編碼，及後自行編製BOT程式（又稱外掛程式），協助他「自動通關」。

8歲創網店 12歲月入約31萬港元

這些BOT程式更帶來商機，8歲的岩崎開設網店，透過銷售BOT程式圖利，成為他第一盤「小生意」。

12歲時，岩崎透過製作網站廣告程式，吸引使用者點擊，從而獲得分紅。他形容，當時將該套軟件程式售予不同公司，每月為他帶來4萬美元收入，相當於約31.2萬港元，足以繳付全數國際學校學費，岩崎笑稱：「當時我在想，或者我根本不需要上學，依靠網絡營銷便能賺錢。當然經過現實考慮，我還是留校繼續讀書。」

岩崎健太自小便對編寫電腦程式產生興趣，並十分喜歡玩任天堂遊戲機Game Boy。（受訪者提供）

成績不「標青」從無考慮升讀大學

雖然岩崎在編程方面堪稱天才，各個中學科目普遍獲得B級成績，惟他從來沒有考慮升讀大學，亦自嘲其學業成績並不「標青」；他在的高中最後一年發現，自己仍需透過讀書，才能更全面地學習知識，並希望透過讀大學從而進行更深入的研究，「正如你懂讀、懂寫英文，不代表你透徹認識英文這種語言……我懂得編程，但未懂整個原理，因此期望讀大學更深入地了解。」

岩崎透露，當年曾獲史丹福大學、加州理工學院取錄，惟考慮開支及距離問題後，最終選讀香港科技大學計算機科學及工程學系。過去三年間，岩崎為黑客松（Hackathon）活動常客，21次參賽屢屢躋身三甲席位；及後他曾休學一年，遠赴南韓科網巨企Naver擔任人工職能研究員。

三年大學創5間公司

短短三年大學生涯，岩崎已先後創立5間公司，目前已出售4間；剩下的一間，便是他與4名友人在2017年創立的去中心化（decentralized）、區塊鏈公司Perlin Network。

（受訪者提供）

Perlin團隊創造一種名為「PERL」的虛擬貨幣，目前已有來自全球30個國家或地區、超過200名投資者持有相關虛擬貨幣，自2017年12月起8個月內，三輪融資後獲得資金4,900萬美元，相當於約3.8億港元。

創虛擬平台運用各地閒置手機或電腦

現為Perlin首席技術總監的岩崎指出，世界各地的智能手機、桌上電腦及手提電腦數量龐大，Perlin平台的概念是租用並集結相關設備在閒置時的運算力，然後以較低價格出租予企業、科研機構及中小企等等。他舉例指，使用者在睡覺期間不會使用手機或電腦，該些時段便可啟動Perlin平台，出租運算力；以每晚5小時計算，每次可獲利1至2美元，「Perlin的目標便是創造全民基本收入（Universal Basic Income）。」

被問及Perlin平台App或電腦程式的私隱問題，岩崎稱，Perlin將會以「沙盒（Sandbox）」形式運作，令程式與原設備的操作系統隔離，並強調不會侵犯用戶個人私隱。

岩崎健太：「Perlin的目標便是創造全民基本收入（Universal Basic Income）。」（鄺曉斌攝）

目前Google、Amazon及阿里巴巴等大型科網企業，提供集中化的運算力、雲端服務等，惟一旦相關企業的設備或網絡故障，甚或出現保安漏洞，用家便有機會受影響；而採用「去中心化」的Perlin平台，其運算力分散於不同用戶的設備，達到一定數量後，便能減低因設備故障而引致的風險。

Perlin平台目前在印尼、孟加拉、尼泊爾、新加坡、印度等國家推出試行計劃，岩崎表示，Perlin平台將於2019年第一季或第二季正式推出，又預料虛擬貨幣「PERL」明年會作首次代幣發行（ICO），目前亦正與手機生產商及電訊商洽談合作。