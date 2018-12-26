三台郵資標籤售賣機在港試行　24小時可買到　毋須再拼郵票

聖誕節及農曆新年接踵而至，寄信的人也相應增多，為了方便市民24小時查詢郵費、購買準確郵資，香港郵政於本月17日開始陸續於香港、九龍及新界三處設立郵資標籤售賣機試行。 有了新的郵資標籤售賣機，市民不再需要通過拼不同面額郵票湊齊郵資，更可以使用八達通予郵資標籤售賣機付費。香港郵政表示，若運行順利，未來有意全面替代只能提供四款面額郵票的售賣機。

新款郵資標籤售賣機於分別於12月17、18、19日在尖沙咀郵政局、中環郵政總局及元朗郵政局開始試運行。（袁澍攝）

新款郵資標籤售賣機於分別由月17、18、19日在尖沙咀郵政局、中環郵政總局及元朗郵政局開始試運行，署方表示是為了讓居住於香港、九龍、新界的市民均可試用。

希望取代現有電子郵票售賣機

郵政總局總經理呂保存表示，新機器於今年4月開始研發，總投入約200萬元，因應市民年末寄信件的需求增多，而於聖誕之前投入使用，若之後反饋良好，希望於2019年末全面取代全港168台電子郵票售賣機。

新的郵資標籤設計簡潔，左上角印有中國香港的字樣，右上角有郵資數字。另外標籤採用熱能打印機印製，香港郵政表示可保存3至6個月，之後可能會褪色，市民可以參考郵資標籤中間的購買日期。所有郵資標籤售賣後不設退換。

郵資標籤示意圖，可購買的郵資範圍從2元到403.5元，可用八達通購買。（香港郵政圖片）

24小時可購買 郵資從2元至403.5元

郵資標籤售賣機和街頭的飲品自動販售機類似，24小時運作，市民可以在任意時間透過機器購買郵資標籤，而可售賣的郵資範圍為2元至403.5元——從本地小型信件至寄往第三區（比如俄羅斯、非洲國家等）最多2公斤郵包所需要的郵資，都可以通過該機器購買。

郵政署高級經理陳玉芬表示，舊的郵票售賣機只有四款面值郵票，如果所需郵資較多，可能需要通過拼湊不同面值郵票的方式，新的郵資標籤機在這方面方便許多。郵資標籤售賣機目前也預設了9款常用郵資，方便常用郵政服務的市民使用。

不到一分鐘便買 郵籤背後有膠貼揭開即貼

郵資標籤售賣機投入運行首三日，每部每日約售出250至280張郵資標籤，也慢慢吸引了市民的注意。市民梁先生早前前來購買郵資，不到一分鐘便成功操作，「新機夠快，而且可以用八達通付款很方便，香港人人都有八達通！」梁先生還表示，郵資標籤背後有膠貼，揭開即可貼上信封，比郵票也方便。

市民梁先生不到一分鐘就購買到了郵資標籤。（袁澍攝）