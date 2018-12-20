女遊客遭城巴輾斷腳須截肢　司機認駛得太近　認危駕候判

19歲內地女遊客在旺角於馬路旁的鐵欄等朋友，卻遇上一輛城駛得太貼行人路的城巴，女遊客的右腳被巴士輾過，最後更需要截肢。肇事巴士司機今（20日）於區域法院承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，法官將案件押後至明年2月13日，以待事主最新的醫療報告判刑，被告續獲准保釋候判。

女事主黃曉儀意外後需被截肢。（資料圖片）

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被告廖淦泓，48歲，去年11月1日駕城巴A21線巴士，由彌敦道左轉入亞皆老街時，撞倒19歲少女黃曉儀。

事主在馬路轉角位等人

案情指，當日下午4時多，被告駕駛該城巴駛至亞皆老街交界，在紅燈前停車。事主攜行李箱與友人等候橫過彌敦道，因行人眾多，她與朋友並排站於轉角處行人邊欄杆之外。

巴士駛過無位可退

交通燈轉綠時，被告駛入亞皆老街，事主放開行李箱欲後退，但受後方欄杆所擋，最終被巴士撞倒，右腳被輾。被告知發生意外後，即停車查看女事主傷勢及報警。事主右下肢嚴重創壓傷，右足踝骨折及血液流動不隱，需要做右邊膝下截肢手術。

司機認駛得太近行人路

被告警誡下稱，開車前見事主站近路邊曾按鈴警告，但對方沒有理會，他便望前方繼續左轉。他承認轉彎太大意，行車過於貼近行人路，導致車輪駛上行人路的轉角處，撞到事主。事發時，他已加入城巴8個月，駕駛該路線亦有2個月。

案件編號：DCCC438/2018