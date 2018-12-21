【綠置居2018】麗翠苑首日派表　六旬婦排隊：若抽到　女兒幫我買

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，今日（21日）起開始派發申請表格。 有到場提取表格的市民認為長沙灣地點吸引，若抽中單位將由女兒承諾負責供樓。有市民則認為項目價格吸引，私樓難負擔，「要用份人工招呼舊磚頭」。另外，有市民到場後才發現須交出現住公屋單位。

逾60歲的姚女士於早上7時多到場，希望可搬近女兒。（盧翊銘攝）

有別於以往於樂富房委會客務中心派表的安排，房委會今次改於觀塘建生廣場設立銷售處，以處理麗翠苑的銷售事宜。



於早上8時約有20人在銷售處外排隊等候，逾60歲的姚婆婆早於7時多到場排隊，她約20年前從蘇州到港，現居於調景嶺的尚德邨尚明樓。她稱是次為首次認購資助房屋單位，「個女叫我來抽。」她認為麗翠苑位置方便，加上希望搬近居於美孚的女兒，方便照顧行動不便的丈夫。她稱夫婦二人為退休人士，若抽中單位會由女兒供款，「來到就有信心抽中。」

黃氏夫婦同樣希望購買大單位，與兒子及媳婦同住。 （盧翊銘攝） 與兒媳二人同居於秦石邨的黃先生，則因現居單位太細，希望購買大單位與太太及兒媳四人同住。他們於多年前曾抽中馬鞍山居屋項目，但因當時未有「搬大啲」的需要，故未有購買。不過他們認為樓市已今非昔比，加上有實質住屋需求，故希望購買綠置居。



未婚、與媽媽同住的李先生同樣希望藉綠置居遷到較大的單位，以備日後結婚可有足夠的居住空間。他首次抽資助房屋，認為調低至折扣率後較能負擔。

任職銷售業的鄒先生認為私樓價格過高，不能負擔。（盧翊銘攝）

市民曾抽居屋4至5次 惟認為綠置居價錢為可負擔

與家人同住於沙田瀝源邨的鄒先生，之前曾抽過4至5次居屋，惟未能成功；而私樓價格過高，難以負擔，「用份人工招呼磚頭。」他認為綠置居價錢為可負擔範圍內，加上今期項目地點方便。

成功購買綠置居的人士須交出現居的公屋單位，不過有市民似乎不太清楚要求。李太一心打算為就讀大專的兒子置業，更稱準備一定儲蓄為其供樓。不過當獲悉須交回公屋單位後，她即表示會放棄申請，「都係公屋好啲。」

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，今日（21日）起開始派發申請表格。（盧翊銘攝）

位於長沙灣荔枝角道的麗翠苑，共提供2545個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184平方呎）至約42平方米（452平方呎）不等；按市價58折出售的綠置居，實用面積計為每平方呎6243元，單位售價由約93萬元至306萬元。

報名日期由本月28日起至明年1月10日，攪珠預計在明年2月進行，明年3月開始將邀請合資格申請者根據他們的選樓次序前往選樓。