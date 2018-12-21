羅冠聰遇襲案　4施襲者指羅同意被打不獲接納　上訴失敗即時收監

香港眾志前主席羅冠聰去年從台灣返港時，遭大批「愛國」示威者包圍襲擊，3男1女示威者被裁定襲擊罪成，被判入獄3個月。4人不服裁決提出上訴，並以羅可能同意被襲為上訴理據，法官指說法無聊，今（21日）在高等法院駁回上訴，全部須即時收監，有上訴人得悉要坐牢後滿腹牢騷，懲教員已勸他冷靜，他即回應「冷乜野靜？」又聲言：「遲啲共產黨收拾你。」

上訴人劉必泉(橙衣)及唐發祥(紅色格仔襯衣)爭拗羅冠聰可能是同意被襲擊的。（資料圖片／許家希攝）

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四名上訴人分別為：高傑飛（54 歲）、唐發祥（73 歲）、劉必泉（72 歲）和鄺桂嬋（68 歲，女） ，其中高、唐及鄺被裁定去年參與非法集結及普通襲擊兩罪成，劉則被裁定參與非法集結罪成。四人於去年12月被判囚3個月，但同准保釋等候上訴。

旁聽支持者非常不滿

法官今開庭宣讀上訴結果，當他指出上訴理據不成立，駁回四人的上訴時，公眾席上已有一名女子不滿謂：「痴線」。而唐發祥得知要即時坐牢後，大叫：「中國共產黨萬歲」。

法官離開後，唐仍然大叫大喊。懲教署職員力勸他冷靜，唐反駁：「冷乜野靜啊。」旁聽的30多人亦非常不滿，謂：「遲早被人掟磚頭呀」、「港獨就完全唔告」和「黃絲狗」等，亦有一名女士雙眼通紅，用紙巾拭淚。

官指理據瑣碎無聊

法官的書面判詞指，對於上訴人的其中一個理據，指沒有證據指羅冠聰不同意被襲擊，而原審裁判官錯誤地以羅事後報警，作為他不同意被襲的基礎。惟法官在判詞反駁，羅雖在審訊時沒有直接講出不同意被襲，但他指案發時情況非常危急，羅持續受到肢體攻擊，不明為何受此對待。法官指羅明顯不同意被示威者襲擊，而此理據根本上是瑣碎無聊及無理纏擾。

上訴人聲稱真誠相信羅同意被襲

另一名上訴人高傑飛則爭議，指他或真誠相信羅冠聰同意被襲，故向羅使用武力。惟法官指，原審裁判官已處理此議題，並考慮高知道有保安人員保護羅，但仍然越過保安的保護網施襲，而他是使用武力而非親暱的輕拍。法官認為此理據亦不成立，遂駁回四人的人訴，維持原判。

案件編號：HCMA3/2018