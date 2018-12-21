警察鐵路應變部隊下周日起執勤　背囊藏最新MPX衝鋒槍巡高危車站

針對近年世界各地於鐵路系統發生的恐襲事件，警隊今年成立了一枝「鐵路應變部隊」處理港鐵突發事故，並於下周日（23日）開始在93個港鐵車站執行職務，期間會在車站大堂、列車車廂及月台維持高調巡邏。 34名成員中，部分來自飛虎隊，他們巡邏時除了配備一把Glock 17手槍，背囊內其實藏有一枝警隊最新購入的MPX衝鋒槍，以對付兇徒。

警察鐵路應變部隊下周日才開始執勤，今日模疑拘捕劫持列車的兩名恐怖份子，並救出人質。（陳晶琦攝）

部分成員曾當飛虎隊

34名的鐵路應變部隊人員隸屬鐵路警區，當中包括1名督察、1名警署警長、8名警長及24名警員，成員有機場特警、飛虎隊、反恐特勤隊和衝鋒隊經驗，受訓兩個月便執勤。部隊會由下周日開始，早上5時半至凌晨1時半於93個港鐵站（不包括高鐵站以及輕鐵線），特別是高危、人流多及主要的轉車站高調巡邏。

防彈頭盔附夜視燈 方便暗黑隧道執勤

為配合鐵路環境獨特，部隊須在陰暗、光線不足或封閉環境下執行職務，故裝備方面，會佩戴具夜視燈的防彈頭盔、電筒、避彈衣、保護手套、防火頭套、防毒面具等；至於槍械方面，則會配備Glock 17的手槍，以及SIG SAUER MPX衝鋒槍，而SIG SAUER MPX衝鋒槍亦是香港購入後首度曝光。根據SIG官方網頁顯示，此型號屬瑞士廠商、美國生產，且對於曾接受相關槍械訓練的部隊人員，使用SIG SAUER MPX衝鋒槍會易上手。

鐵路警區總督察吳子輝表示，即使隧道發生任何事故，部隊亦能透過裝備，快速打開車門進行救援行動。

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人選透過全警隊招聘 並進行六星期訓練

鐵路警區指揮官高級警司梁仲文表示，部隊透過警隊內部招募，遴選出來的人員，其體能、戰術運用及合作精神均達相當高的標準，他們先經過六星期的基礎訓練，且會持續接受訓練，以班保他們能更專業及有效執行反恐工作。

而鐵路應變部隊今早（21日）於港鐵馬場站進行兩次反恐演練，模擬兩名恐怖分子騎劫車廂及開槍，過程中有乘客成功逃走並報警，鐵路應變部隊人員接報到場後，成功擊斃一名恐怖分子，以及拘捕另一名投降的恐怖分子。