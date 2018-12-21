港航屢傳財困　空姐稱曾被建議放無薪假、11月遲出糧

有關香港航空的傳言近日不斷出現，除了有傳指港航隨時面臨倒閉危機，又指港航已全面停止開班培訓飛行員、被Shell停止供油等等。有港航空姐對《香港01》直言，有關的傳聞從來未在內部傳出，但就一直收到外界有關公司財政不穩的傳言，但相信傳言未必屬實。 不過她亦指，港航上月曾經出現小風波，茲上月港航未有如期出糧，亦建議員工放無薪假，前所未見；港航回覆查詢時否認有關說法。

香港航空近日飽受傳言困擾，更有傳言指港航隨時面臨倒閉。（資料圖片）

《香港01》接觸幾位港航前線員工，多人皆稱近日聽到外界的傳言，包括在社交群組收到「Shell唔畀油HX（港航）入」等訊息、指公司將會倒閉云云。但同事間及內部就未有聽過有關的資訊，而且目前亦未有扣減出勤航班、扣減薪金等情況出現，工作上亦沒有任何特別的轉變，有人相信傳言未必屬實。

就以上的傳言，港航今早（21日）發出聲明，指作為私營公司，不會公開披露財務業績，亦不會評論市場傳言或媒體猜測。不過港航就透露，今年的載客量已超過764萬人次，預計全年收益超出預期；有意為掃除倒閉疑雲。

但有港航員工向《香港01》指，上月公司曾經突然出現遲出糧的情況，當時公司的解釋為是因為內部溝通出現問題，加上只是遲了一天出糧，因而當時未有深究。有消息更指，公司曾向員工建議產後可善用無薪假（No-pay Leave），這些情況過往未曾出現。

《香港01》其後向香港航空查詢，港航簡單回覆，否認有關說法，又指上月沒有延遲支薪；又強調，公司是按部份機艙服務員對產後需求，而製訂了更富彈性的無薪假安排，並非公司主動鼓勵員工請無薪假。