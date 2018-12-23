吃自助餐至營貼士　吃沙律識揀醬汁、甜品太肥只能吃兩件？

聖誕節和新年又來了，很多人會趁此佳節和至愛親朋吃自助餐，感受一下節日的氣氛。想享受節日氣氛及品嚐美食的同時，又不致體重增加，可參考以下文章掌握更多有關吃自助餐的貼士。 撰文：衞生署中央健康教育組

吃自助餐的首個要訣是要控制分量，切忌大吃大喝及只偏重吃某個組別的食物，如只吃肉類或只吃甜品。應像平日一樣要飲食均衡，包含穀物類、蔬菜類和肉類，比例上並以穀物類為最多，蔬菜類其次，肉類則應吃最少。

穀物類方面，自助餐內比較健康的選擇有蕎麥麵、日式冷麵、蒸饅頭、麥包等；而熱量及脂肪較高的炒飯、炒麵、炒河粉、菠蘿包、牛角包等食物就盡量減少。

千島醬、芝士蛋糕有幾「邪惡」？

很多人都會在自助餐時忽略了蔬菜，因此建議在進食穀物類和肉類前吃些沙律菜、青菜等，這有助增加飽肚感以控制食量。但要注意，沙律要少放沙律醬，因其脂肪含量相當高，如2湯匙千島醬已有10.5克﹝約2茶匙﹞脂肪，建議可用醋或新鮮檸檬汁代替。

主菜方面，一般自助餐多以炸豬扒、燒牛肉、牛肋骨及火腿卷等高脂高熱量的肉食為主，但多吃會增加熱量的攝取，建議可選以低脂烹調方法或以較瘦的肉類為主的菜式，如焗魚柳、烤雞肉、火雞胸等。其他較低脂的肉類選擇則有各種刺身和海鮮。

節日將至，吃自助餐時宜適量攝取沙律蔬果，以免吃過量高糖高脂食物。（資料圖片）

而甜品方面，由於大部分西式甜品的脂肪和糖分含量都頗高，如一件芝士蛋糕已有約4茶匙的脂肪和約4茶匙的糖分。建議可與朋友一同分享，並只淺嚐一至兩件甜品。當然，較健康的方式便是以水果作甜品。

聖誕大餐面前，你是否能忍到口，注意食量？（視覺中國）

除了以上飲食建議外，大家也可參考以下的貼士:

1.吃自助餐時，不妨用小一點的碟子來盛載食物，因用小一點的碟子視覺上會有增加分量的效果，有助控制食量。 2.細嚼慢嚥，進食得太快或會因未感覺到飽肚而吃得過量。建議進食時可多與朋友聊聊天，以減慢進食速度。 3.因醬汁含有頗多的糖分和脂肪，所有食物應少放醬汁 (最好走汁)。 4.飲品方面以清水、清茶為佳，或飲用沒有添加糖的檸茶、檸水等，應盡量減少飲用高糖飲品如汽水及果汁。

總括而言，吃自助餐時懂得控制分量，食物選擇得宜，就可以過一個健康的節日啦！