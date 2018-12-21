督察停職轉揸的士　被指曾犯交通條例迫退休　入稟求覆核

前高級督察劉承聰，因涉襲擊女友惹官非，期間改當的士司機，卻又犯上交通條例被罰款。之後雖洗脫毆打女友的罪名，卻被警隊指他曾有交通案底，要求他提早退休。劉不服決定，認為交通罪行不應視作刑事罪行，並指警隊未許他就這決定上訴不公，昨（20日）入稟高等法院要求覆核。

三犯交通罪行被罰款

申請人劉承聰，47歲，答辯人為警務處。劉在入稟狀透露，他於1998年加入警隊，2003年晉升為高級督察，惟他於2012年因襲擊前女友被檢控，之後一直停職停薪，期間轉任的士司機，但又三度犯下交通條例，包括不遵守交通燈號及未提供資料等被罰款。

兩犯刑事罪行均終極上訴得直

劉後來在終審法院上訴得直洗脫襲擊女友的罪名，惟2016年又被指隱瞞已離婚而繼續住在警察已婚宿舍，因而被控欺詐罪，但該案在本年7月在終審法院判上訴得直。

不過，在欺詐案的終審結果仍未下達前，警務處已要求劉提早退休，處方並在今年9月24日作出最後決定，勒令劉退休，劉無法就此決定上訴。

認為不應如此年輕被下令退休

劉在入稟文件指出，警務處是根據《警隊條例》第37條作出有關決定，但條例沒有定明刑事罪行的定義，他認交通罪行不應被視為刑事罪犯，再者劉是停職期間干犯，警務處不應以此為基礎而要求他提早退休。

劉又指，即使交通罪行能被視為刑事罪行，警務處亦不應因輕微罪行，而要求他在如此年輕的年紀下退休，因而要求法庭覆核處方的決定。

案件編號：HCAL2932/2018