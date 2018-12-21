科大(廣州)落戶南沙慶盛　英文為基本語言　校長：依法享學術自由

香港科技大學今日（21日）公布，正式與廣州市人民政府及廣州大學簽署協議，合作籌建香港科技大學（廣州）。 科大（廣州）位於廣州市南沙區慶盛區快，鄰近慶盛高鐵站，佔地113公頃。根據協議，新校將以英文為基本語言，首階段先招收研究生，計劃將在校研究生逐步增至4000人。科大教務委員會將負責新校的課程審批及評議，以確保新校的教學質量和大學政策符合科大辦學的理念和原則。但雙方未有提及廣州新校區何時啟用。 校長史維表示，科大（廣州）以國際先進大學的模式辦學，依法享有高度學術自由。

香港科技大學與廣州市人民政府和廣州大學簽署協議，合作籌建香港科技大學（廣州）。（科大提供）

廣州市政府提供建設費 按香港模式承擔營運經費

科大表示，廣州市政府同意提供新校所有建設費用，並將參照香港教育資助委員會對本地院校的資助模式，承擔新校未來基本營運經費；科大則負責新校的教學質量與相關政策，並將引入科大的管理模式與教研文化，確保新校與科大具同等質量和水平，以及其基礎設施規劃和設計均能符合國際標準。

科大校長史維表示，新校定位為與科大具同等質量和水平的高等教育機構，學術院系架構不與科大重疊，而是互補優勢，兩校學生可共享實驗室及科研設施。他又稱：「科大（廣州）以國際先進大學的模式辦學，依法享有高度學術自由。」

香港科技大學與廣州市人民政府和廣州大學簽署協議，合作籌建香港科技大學（廣州）。（科大提供）

首屆段先招收研究生 逐步增至4000人

科大指，根據協議，新校將以英文為基本語言，首階段先招收研究生，計劃將在校研究生逐步增至4000人。科大教務委員會將負責新校的課程審批及評議，以確保新校的教學質量和大學政策符合科大辦學的理念和原則。新校課程將結合國際學科發展趨勢和大灣區的發展需要，專注不同跨學科主題。

合作各方已就科大（廣州）的學科規劃、組織架構、校園規劃及設計等項目展開籌備工作。科大將與廣州大學將盡快啟動申請程序，呈交內地相關部門進行審批。

史維早前接受《香港01》專訪時表示，科大（廣州）先以高質教育為主，以後讓其自然成長：「但有一個前提是，我們如果要辦分校的話，它一定是一個跟香港清水灣本校區是一體的學校，我沒有興趣辦一個分校，讓那個分校自己變成一個在那邊獨立的學校。」他又預料，科大（廣州）將與內地其他合辦院校一樣，設有黨委書記制度。