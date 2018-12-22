台灣閃靈樂團赴港工作簽證　未獲入境處批出　何韻詩稱需取消演出

何韻詩本月在本港舉辦音樂節《我們正在音樂節》，早前指邀請到從台灣而來的重量級嘉賓，重金屬樂團「閃靈」。不過，何韻詩今天在社交平台出帖指，閃靈樂隊在上月中已遞交工作簽證的申請，但至今香港入境處仍然未有作出任何正式回覆，今宣布閃靈樂隊明天（23日）的演出將取消。她指，一般工作證只需一個星期便獲批，入境處在今次處理時間及效率上明顯有別，她反問，「呢次只係純音樂交流，驚啲咩呢？」 閃靈樂團就指，感謝所有香港人在近年為了民主自由的努力，「相信有一天，閃靈一定可以再次站上香港為大家演出﹗」 翻查資料發現，樂團活躍於台灣社會運動，其主音林昶佐為時代力量創黨人之一，現時為台灣立委，2016年曾被香港拒發簽證，更自言是「台獨」之子。

何韻詩在其facebook專頁上指，自11月12日遞交閃靈樂隊工作證的申請，至今已一個多月，惟入境處一直沒有給予任何正式回覆，只是在12月3日時，提出要求補上各成員之戶籍謄本，其後每次追問，入境處職員都只表示「等待上司回覆中」。何韻詩表示，以過往為演唱會其他非港人外籍人士，申請工作證只需一個星期便獲批的經驗和速度來看，「這次的處理時間及效率上明顯有別。」

閃靈樂隊原定於《我們正在音樂節》明日作演出，何韻詩稱，現只能無奈宣布，閃靈樂隊明天的演出將正式取消，她深表遺憾，亦在此向各位樂迷致歉。若有已購買周日(23日)音樂節票的人士希望退票，可發電郵至info@goomusic.com.hk，並提供購票資料及編號。

閃靈樂團現時有5位成員，(閃靈樂團facebook專頁圖片)

何韻詩批入境處拖字闕 驚啲咩呢？

何韻詩其後在其帖文留言，指曾預計過樂團主音林昶佐有機會不獲簽證，並已預備了後備方案，但沒有預料入境處會完全不作回覆，以「拖字闕」處理事件，更反問，「呢次只係純音樂交流，驚啲咩呢？」

閃靈樂團稱期待演出 惟港府遲遲未發演出工作證

而閃靈樂團在其facebook專頁轉載了何韻詩的帖文，並指樂團自2000年起，在香港舉辦過大大小小的演唱會，包括2014年的Clockenflap音樂節，他們對明天的演出本來十分期待，亦特別準備了許多新作品給香港的歌迷，「然而，香港政府遲遲未發演出工作證，只能不得不取消這次演出。」

閃靈樂團指，感謝所有香港人在近年為了民主自由的努力，認為不單引起全世界的關心，也給予許多人勇氣。樂團表示，為理想奮鬥的路上，總是會遇到許多的挫敗，「但我們會與各位站在一起，香港人加油！而相信有一天，閃靈一定可以再次站上香港為大家演出！」

閃靈樂團主音林昶佐在2015年與其他人宣布成立新政黨「時代力量」，同年3月，宣布參選立法委員，2016年1月當選。(閃靈樂團facebook專頁圖片)

閃靈樂團主音同屬新政黨「時代力量」 當選立委

翻查資料發現，閃靈樂團現時有5位成員，閃靈樂團一直不避諱表現他們對國際人權、台灣獨立等公共議題的理念，並參與社會運動，2003年及2009年曾舉辦「西藏自由音樂會」，樂團在今年10月推出睽違5年的新專輯《政治》。台灣《蘋果日報》去年指，一份來自北京影視單位高層「中國文化部封殺55組藝人名單」中，台灣方面有28組演藝人員上榜，包括閃靈樂團。

而閃靈樂團主音林昶佐在2015年與其他人宣布成立新政黨「時代力量」，同年3月，宣布參選立法委員，2016年1月當選。他同時是台灣國會西藏連線會長、曾任國際特赦組織台灣分會會長。

2016年10月底，林昶佐曾指自己欲來港看許冠傑演唱會，卻被拒發來港簽證，當時他在社交網站指，對被拒來港並「不驚訝」，因據他了解「香港簽證是送到北京給中國審」；又說「這幾年包括香港以及國際上的朋友，早就知道中國政府承諾的一國兩制、港人治港早已信用破產，香港的自由正在快速消逝，民主普選遙遙無期」。

《大公報》報道稱林昶佐為「台獨」分子

本港《大公報》在今年的報道，曾稱林昶佐為「台獨」分子，又指林昶佐在接受傳媒訪問時，曾說「請叫我們『台獨』樂團......我不只是台灣之子，我是『台獨』之子。」而林昶佐太太、樂團團長葉湘怡在今年高雄市長選舉表態支持民進黨的陳其邁。

林昶佐太太、樂團團長葉湘怡在今年高雄市長選舉表態支持民進黨的陳其邁。(閃靈樂團facebook專頁圖片)

《香港01》現正就閃靈樂隊申請本港工作簽證一事向入境處查詢。