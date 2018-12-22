狄恆神父出殯　華仁舊生楊潤雄、李柱銘到場送別　林鄭致送花牌

香港及九龍華仁書院前校監狄恆神父於本月11日逝世，終年91歲。今日（22日）於九龍華仁書院出殯，多位名人及舊生均有出席彌撒儀式，包括教育局局長楊潤雄、前立法會議員李柱銘、陳方安生，及前特首曾蔭權太太曾鮑笑微亦有到場。 特首林鄭月娥、保安局局長李家超等亦有送上花牌致意。

香港及九龍華仁書院前校監狄恆神父於本月11日逝世，今日於九龍華仁書院出殯。（梁鵬威攝）

儀式由早上8時半開始，狄恆神父的棺木放置於華仁書院的禮堂內，讓公眾可瞻仰遺容，向其作最後的告別。一眾名人高官均有到場，包括多位華仁書院舊生，如教育局局長楊潤雄、前立法會議員李柱銘等。而胞弟為華仁書院舊生的陳方安生，及前特首曾蔭權太太曾鮑笑微亦有到場參與儀式。特首林鄭月娥、保安局局長李家超及香港教育大學校長張仁良亦有送上花牌致意。

彌撒儀式於11時進行，由香港教區副主教蔡惠民神父帶領，並由一眾華仁書院學生及舊生領唱詩歌。陳方安生於儀式進行中，神情難掩傷感，並不時以手帕拭去眼淚。華仁書院現任校監周守仁神父致辭時，讚揚狄恆神父一生均以他人利益行先，面對病魔折磨時亦正面面對痛楚。

根據資料，狄恆神父1927年出生於愛爾蘭，1953年抵港後，曾於長洲修讀兩年廣東話；1962年到香港華仁書院任職教務主任，1968年正式升任為校長。



至1970年，狄恆神父離開香港華仁書院，轉任香港大學利瑪竇宿舍舍監，兼任省佐及院長；1978年他重回華仁，任職九龍華仁書院校長，直至1992年。1993年他升任為香港華仁書院校監，直至2006年；2005年至2007年期間兼任九龍華仁書院校監。