【新身份證】高鐵及港珠澳大橋率先設新e道　用新身份證8秒即過關

全民更換身份證將於今日（27日）展開，政府計劃連續4年，逐步為港人一一更換智能身份證，入境處預計4年內完成換證程序。 有新身份證，入境處也更新了「離境易」e道的功能，香港入境處助理處長（資訊系統）駱偉民表示，市民將來持有新身份證使用嶄新e道過關，只需8秒便可。全港暫時僅高鐵西九龍站及港珠澳大橋出入境管制站使用新e道，約有100條，將落成的香園圍口岸則預計會設28條新e道。

香港入境處助理處長（資訊系統）駱偉民即場示範侯用新身份證過關，過程只需8秒。（陳芷昕攝）

手續快舊e道4秒

新e道已經在高鐵西九龍站及港珠澳大橋出入境層使用，新e道設有較大的屏幕，市民可清晰知道自己應該如何配合過關；設計加強了人體工學，讓市民可更容易掌握下一步的程序。

新e道同時備有非接觸式界面及舊款插入式閱讀資料，若市民使用新身份證過關，可避免被別人竊看身份證上資料，過關速度亦會加快至8秒，較以往快4秒。現時高鐵及港珠澳率先用上新e道，加起約有100條新e道管制站，每條e道花費18萬元，總共斥資逾1,800萬設置。

至於首設e道的羅湖口岸及港澳碼頭，若其e道過舊，會考慮更換至新e道。但舊e道已更新設備，可供新身份證使用。

香港入境處助理處長（資訊系統）駱偉民即席展示他的新身份證。（陳芷昕攝） 毋須插入身份證 只放在界面上即可 新e道上已經加上光學閱讀機及特定的運算模式，使用新身份證時，可使用非接觸式界面閱讀晶片內資料。將身份證有資料一面放到閱讀機上，會先產生一條密匙，以免資料被盜；晶片其後會再產生第二條密匙，開始傳送資料。 駱偉民強調技術十分安全，不會被隔空偷取資料。另外，新e道上可用指膜及容貌辨識技術，但暫時為便利市民，不會使用容貌辨識技術過關，而指膜及容貌辨識的雙重認證或於日後自助取證中使用。

圖中示範若新e道遇問題，幕門會現紅燈提醒市民。（陳芷昕攝） 新e道可加快維修及保養時間 此外，過去要維修及保養e道較麻煩，只要一個組件出現問題，便需停用很久；但新e道有一個背包狀的容器，把需要維修或保養的組件放好，只要解開螺絲，幾個步驟便可完成維修。舊e道需要維修時，因為警示燈較小，市民要走近才知道機器未能使用，新e道就此作出改善，若e道未能使用，整個閘門亦會亮起紅燈提示。為提升便利程度，新e道上的顯示屏亦由點陣式螢幕轉成液晶顯示屏，避免出現內容顯示限制，市民可更清晰知道最新資訊。

入境處早前亦因訪港旅客自助離境服務「離境易」，贏得亞太智能卡協會的Radiant先鋒大獎，表揚入境處於公共身份系統領域內，使用智能科技為旅客提供優質服務的成就。「離境易」採用容貌識別技術核實旅客身份，讓合資格旅客可以無需預先登記使用自助離境服務。