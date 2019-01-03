地政總署推新版地理資訊地圖　市民一按即知天氣、交通實時狀況　

地政總署早於2010年推出地理資訊地圖，讓市民能於網上查閱本港地理空間資訊。為應付市民日漸增加的需求，及響應政府發展「空間數據共享平台」，地政總署於12月上旬更新「地理資訊地圖」，加入天氣、交通等實時數據，方便市民獲得即時資訊。署方亦會於本年度內會將短期租約土地、公共休憩空間的位置等加入地圖內。 此外，地政總署新推出「香港地理數據站」，將政府的地理空間數據開放予公眾下載取用。

地政總署推出新版地理資訊地圖。（地理資訊地圖網站）

地政總署於12月10日正式推出新版「地理資訊地圖」，將可供公眾查閱的120種資訊增至270種，資訊類別橫跨29個政府部門。更新版本後，署方亦會加快數據更新頻率，由每月更新提升至每周更新一次。

市民可查閱各區溫度 道路擠塞情況

地圖內亦加入多項實時數據，包括天氣資訊、交通情況、空氣質素健康指數、泳灘水質等。當中的天氣資訊，市民可透過網站得知本港各區當日的溫度、濕度及風向等。而交通方面，市民亦可獲知道路的實時狀況，如以不同顏色顯示道路的擠塞程度；此外，地政總署亦與運輸署合作，於網站內加入道路狀況的實時圖片，所有資料於每5分鐘更新一次。

另外，地圖內亦新增「地理標籤」的功能，令用家能更容易知道，建築物所在地一帶的設施資訊。署方亦優化網站內的搜尋功能，如透過建築物的名稱、地段資料，甚至燈柱號碼等資料，以搜尋地理環境的資訊。除了一般地理資訊外，用家亦可透過地圖搜尋校網資訊、劃分地段等。

地理資訊地圖內亦可搜尋校網資料。（地理資訊地圖網站）

新增數據站 開放公營服務資訊供系統開發者使用

除優化現有的資訊地圖外，地政總署亦新增「香港地理數據站」，以配合發展空間數據共享平台的策略。網站內將「地理資訊地圖」內現有的79種公共設施的數據資料，轉換至開放及機讀格式，並提供實用的應用程式介面（API），讓系統及程式開發者可應用於網站或應用程式上。用家只要下載相關的API，並將編碼複製到程式上，便可列出所需的資訊，如衞生署於各區診所地址等。不過，暫時只限於公營服務的設施資訊。

地政總署新推出香港地理數據站。（香港地理數據站網站）

今年加入短期租約土地、公共休憩空間的資訊

負責更新地圖工作的地政總署土地測量師陳采然稱，以往每日約有8,000人使用網站地圖服務，於推出新版後約增加兩至三成用家，現時每日約有1萬人進入網站。當中最受市民歡迎的資訊為校網、遠足路線及與土地運用的相關資訊等。有見及此，署方將於今年內將有關短期租約土地、公共休憩空間的資訊加入「地理資訊地圖」，並將閒置土地的位置加入「香港地理數據站」，日後亦會考慮新增手機應用程式版本的地圖，以配合市民的不同需求。

陳采然（前者）稱，地理資訊地圖於2019年將加入短期租約土地等資訊。（張嘉敏攝）

地政總署除配合大眾需求外，亦積極開拓供政府內部使用的地圖應用程式。當中包括地圖應用程式介面（Map API），讓各政府部門可於網頁內嵌入署方提供的數碼地圖，而不必額外下載地圖數據。過往有不少政府部門利用介面，如統計處將人口普查的數據放於地圖上；旅遊事務署的「遊@香港」網站，亦將旅遊景點資訊加入地圖內。

另外，測繪處亦於去年1月推出新版的「地理空間信息樞紐」，共有48個政府部門可登入平台，瀏覽共享的地理空間信息。更新後的平台提供多項新功能，如三維陰影分析、實景航拍照片，甚至可因應不同的日照時間，為發展項目進行分析。