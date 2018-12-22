林鄭月娥賞識兩年供完樓「傑青」黃仰芳　親委元旦起出任嶺大校董

兩年前獲選「十大傑青」時發表過「極速上車言論」而引起外界非議的黃仰芳，近日再有新動向。政府昨天（21日）刊憲公佈嶺南大學人事任命，特首林鄭月娥委任曾與她合照的黃仰芳，出任校董會成員，任期3年，明年1月1日生效，成為繼「梁粉」何君堯及陳曼琪後，再有爭議人物出任嶺大校董。

黃仰芳（中）兩年前獲選「十大傑青」時，發表「極速上車言論」而引起外界非議。（資料圖片）

政府昨天（21日）刊憲，公佈根據第1165章 《嶺南大學條例》第12（1）（b）條，委任曾獲「十大傑青」的黃仰芳出任嶺大校董，任期3年，明年1月1日生效。

嶺大校董會共有33席，其中8席由出任當然校監的特首直接委任，這正正就是第12（1）（b）條，即黃仰芳是由與曾與她合照的林鄭月娥所委任，以填補一直以來的空缺。

校董會由以下成員組成 ： (a)由行政長官委任而委任書亦指明他們是諮議會當然成員的成員10名； (b)由行政長官委任的成員8名； (c)由嶺南教育機構有限公司提名並由行政長官委任的成員7名； (d)由合資格的教職員按照規程互選產生並由校董會委任的成員3名； (e)由教務會成員按照規程互選產生並由校董會委任的成員2名； (f)校長，擔任當然成員； (g)副校長，擔任當然成員；及 (h)學生會會長，擔任當然成員。

7歲從內地來港 曾住木屋區

這位現年42歲的「惹火傑青」，兩年前獲獎時為新鴻基資產管理高級董事，同年僅五人當選。

她當時提到7歲從內地來港，憑個人努力工作及參與社會服務創造現時的成就。她說：「我好明顯輸在起跑線，我讀Band 5學校，我屋企住木屋區、冇錢、冇resources（資源），冇自信。」其他讀預科時，已轉到Band 1中學就讀。

又說，由中五開始做兼職，每月工作收入超過1萬元，大學時兼職傳銷月入3萬元；十年來看電影不多於五套，平時因沒有時間與同事吹水，因此與他們關係不算特別好。

然而她在2013年接受訪問時曾說「金錢不代表一切」，「work-life balance」(工作生活平衡)才是最重要，所以曾花60萬環遊南美洲、法國、北海道等地

要享受成功的回報，先經歷成長的痛苦。 黃仰芳的座右銘

黃仰芳愛與政、商界人物集郵，其中包括委任她出任嶺大校董的特首林鄭月娥（中下右)。（黃仰芳Facebook圖片）

月儲5萬 只兩年供甩一層樓

黃提到27歲那年，儲到過百萬元首期上車，購入將軍澳中心一個建築面積899平方呎、實用面積677平方呎的單位，樓價230萬元，僅用兩年便還清貸款，即29歲便完成不少人的置業夢想。「我每個月儲 5萬元，我27歲買樓， 29歲供完層樓」。據了解，黃當時一筆過支付一半樓價，且在餘下2年，還清約115萬餘款。她呼籲年輕人「每一日比人付出多4倍」，便可由20年縮短至5年儲到首期買樓。

不過，她頗為上進，其Facebook大曬其「集郵」收穫，合照者有時任政務司司長的現任特首兼嶺大當然校監林鄭月娥、財經事務及庫務局前局長陳家強、食物及衞生局前局長高永文、青年事務委員會現任主席劉鳴煒、以及旅發局現任主席林建岳等。其後有報道指，黃仰芳原來與當年傑青評審團首席評審、曾任醫院管理局主席的胡定旭稔熟，在2016年8月初天文台發出8號風球當晚，胡特別出席黃的生日飯局。

胡定旭在2016年8月初天文台發出8號風球當晚，特別出席黃仰芳的生日飯局。（資料圖片）

夫家為本地潮州幫名人 老爺有份與李嘉誠籌辦潮青聯誼年會

黃仰芳除與不少高官名人合照，更入到以富二代、官二代、紅二代為主的香港菁英會。其夫家也非尋常，2011年過身的老爺沈廣河，是本地潮州幫名人，1999年與長和系主席李嘉誠等有份籌辦國際潮青聯合會第一屆國際潮青聯誼年會。沈廣河生前在愛國商界陣營頗有名氣，曾為廣東社團總會首席會長、潮州市僑聯名譽主席和香港汕頭商會會長等，參與多項慈善工作，為潮州老鄉興建醫院及學校，在2002年獲時任行政長官董建華頒發銅紫荊星章。