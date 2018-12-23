樓宇更新2.0、消防資助計劃收逾三千宗申請　明年初核實申請

由政府夥拍市建局合作推行的「樓宇更新大行動2.0」和「消防安全改善工程資助計劃」，已於10月底截止接受申請。市建局行政總監韋志成今日（23日）於網誌中表示，計劃分別收到約600宗及約2,500宗申請。他指出，市建局將於明年初起分階段聯絡申請人，以開展核實申請工作。

市建局指出，「樓宇更新大行動2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」，分別收到約600宗及2,500宗申請。（資料圖片）

分階段處理申請 讓市場有秩序吸納需求

去年《施政報告》宣布推行「樓宇更新大行動2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」，向有需要的業主提供財政及技術支援，協助他們進行相關檢驗及工程，改善舊樓的樓宇結構及提升消防安全水平。韋志成指出，上述計劃分別收到約600宗及約2,500宗申請，即合共有3,100宗。

他又指，考慮到市場在同一時間出現大量樓宇維修和消防安全改善工程的需求，或會影響相關的工程的招標價格及工程質素，故他們為兩項計劃的合資格樓宇釐訂優先次序，分階段處理這些申請，讓市場可以有秩序地吸納這些新工程的需求。

他指出，督導委員會初步分析了「樓宇更新大行動2.0」的申請資料，發現約600宗申請的資料中，約有250宗個案的樓宇法團或業主組織，為遵辦強制驗樓計劃的要求，在遞交申請時已為工程聘請了顧問或已就工程承建商招標。

明年第一季開展核實工作

他又指，局方自上周五（21日）開始，已陸續向初步合乎申請資格的樓宇，寄出申請結果及優先次序通知書，於明年第一季開始，按照通知書上的時間表，委派個案主任，分階段聯絡申請人，開展核實申請工作，包括檢視籌組工程進度及相關文件等，協助業主們申請計劃。

他又指，局方會在1月份推出一站式的「樓宇復修平台」網站，為法團及業主提供實用資訊和技術支援，協助他們順利籌組工程。網站內容已涵蓋樓宇預防性保養、如何籌組維修工程及工程合約招標範本等資訊。