【美男計】26歲男交友App誘6女買20萬美容療程　判160小時服務令

26歲男子黃琪昌施「美男計」，以不同交友程式認識共6位女事主，並在數月內誘使6人為美容中心購買逾20萬的預繳療程，有女事主事後發現該男子可分得3成佣金，逐向海關投訴。被告黃琪昌被控6項向消費者作出誤導性遺漏的營業行為罪。 被告早前在東區法院承認6項控罪。由於被告已於11月26日，將全數逾23.8萬元賠償金額交到法庭，法官考慮過被告的背景報告，以及其社會服務令報告。被告6項控罪今日（24日）共判處160小時社會服務令，同期執行。

被告早前在東區法院承認6項控罪。（資料圖片）

26歲被告黃琪昌，早前承認6項誤導性營商罪。案情指，被告黃琪晶涉嫌在去年5至9月期間，透過不同交友程式，包括app 2Date和Happn等，認識6名女事主。雙方首次見面時，被告均會帶她們試做美容療程，誘使她們在旺角及銅鑼灣的Dr. BK Laser分店，購下3000元至8萬元不等的療程套票，涉款達23.8萬元療程。

控方於9月聆訊時指，被告並沒有向事主交代他是美容公司的中介人，亦未有事先說明他於售出套票後，將可分得佣金；故他有觸犯誤導性的遺漏罪名。而辯方律師指被告本性善良，因抵不住「搵快錢」的誘惑而犯案，並於上月已把全數逾23.8萬元佣金交出以賠償事主損失。

案件編號：ESCC 1338/2018