【幸福堂風波】台灣總公司反擊　求禁港代理取用商標及披露秘方

台式手炒黑糖珍珠奶茶「幸福堂」在港爆出商標糾紛，香港代理商上月入稟法院，要求法庭禁制台灣總公司在港以「幸福堂」名義另開公司。而台灣總公司反擊，日前入稟高等法院，要求禁制香港代理商使用「幸福堂」等名字、招牌和佈置，以及不可披露「幸福堂」的「獨家秘方」，以及賠償台灣總公司的相關損失。

幸福堂台灣總公司大反擊，入稟港法庭要求禁止香港代表再用其商標及披露秘方。（資料圖片）

指製作流程涉商業秘密

原告為總裁國際有限公司，被告分別為晨康國際有限公司和余毅龍。

原告在入稟狀指，與首被告於本年6月21日達成特許經銷權協議，被告卻違反協議，因此要求對方賠償損失。原告要求法庭頒下禁制令，禁止兩被告使用或披露在協議中的「幸福堂工作步驟」和「幸福堂經營技術資產」內容，涉及產品原料和製作流程的商業秘密。

亦要求禁兩被告侵權

原告亦要求禁制兩被告侵權，不可使用「幸福堂」、「幸福堂 陳家」或「幸福堂 黑糖手炒 台灣正宗」等中文名，或「幸福堂」的英文名。除中英文名字外，原告亦要求兩被告不可使用多項佈置，包括金黑色的「幸福堂」招牌、紅白色「陳家」招牌、紅色爐和燈籠，以及籤筒、放籤的抽屜等。

此外，原告亦要求兩被告終止其加盟店及使用原告的商標。同時，首被告亦需更改店舖為不可與原告的商標相同或相似的中英文名。

案件編號：HCA2962/2018