的士司機撿百萬元現鈔死口不認　惟敵不過鄰居的天眼　判囚8月

找換店東主乘的士時留下一個裝有逾1百萬現金的環保袋，警方後來找回曾載東主的的士，司機卻否認曾見那袋。惟警方未有放棄調查，並在被告鄰居家的閉路電視，發現被告曾帶一環保袋回家，司機最後承認曾拿走款項，並藏在祖屋，被揭破後全數尋還物主，亦得物主原諒及代為求情。案件今（24日）在區域法院判刑，法官指案件比一般嚴重，判被告入獄8月。

被告鄧照發，59歲，承認盜竊罪及有意圖提供虛假資料以誤導警務人員罪，被判入獄8月。

被告鄧照發，59歲，報稱的士司機，被控一項盜竊罪及一項有意圖提供虛假資料以誤導警務人員罪。控罪指，被告於今年5月6日在一輛的士上盜去現金1,181,357元，及在屯門警署內為妨礙及拖延調查，而向警方訛稱沒有看見找換店東遺下的現金。

一時貪心失去常性

辯方求情時指被告背景報告正面，被告已獲得教訓，因一時貪心違反常性，事主最終亦沒有損失，並已原諒被告，亦有為被告撰寫求情信。

裁判官李志豪判刑時指，今次案件比一般嚴重，涉及金額巨大，可幸事主沒有損失。他續指一般案件都可以判以監禁。而今次案件，若非警方鍥而不捨調查，亦未必能迅速破案。但考慮到被告自願帶警方取回財物，與警方合作，因此扣減監禁刑期至8個月。

警方查鄰居閉路電視破案

案情指，找換店東主林巧珍與妹夫，本年5月6日攜帶內有逾百萬元現金的環保袋，乘搭被告所駕的士，下車時忘記帶走環保袋。林發現遺留後報警，警方聯絡被告錄取口供，被告在初次警誡下稱沒見過涉事環保袋。

警方其後透過被告鄰居的閉路電視片段，發現被告曾手持環保袋，遂搜查其寓所。在再次警誡下，被告招認把贓物分4袋收藏在下白泥祖屋內，沒有花費涉案款項，警方最終檢獲所有財物。

案件編號：DCCC 543/2018