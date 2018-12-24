月內第二宗　2歲女童感染侵入性肺炎球菌入院2日死亡　曾接種疫苗

衞生署衞生防護中心指，一名2歲女童在12月18日起出現發燒、咳嗽及呼吸困難等病徵，22日被帶往東區尤德夫人那打素醫院求醫，並入住該院兒童深切治療部接受進一步治療。女童情況轉壞，並於昨日(23日)死亡。 病人的血液樣本經化驗後，證實對肺炎鏈球菌呈陽性反應，臨床診斷為嚴重肺炎。 女童已接種肺炎球菌疫苗，於潛伏期內沒有外遊，其家人最近出現上呼吸道感染病徵，情況穩定，衞生防護中心正繼續調查個案。 衞生防護中心指，此個案為本港今年第2宗未成年的肺炎鏈球菌死亡個案，第1宗為在本月10日離世的2歲半男童，即一個月內已有兩宗死亡個案。

顯微鏡下的肺炎鏈球菌。（網絡圖片）

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的2歲女童，在本月18日起出現發燒、咳嗽及呼吸困難等病徵，22日被帶往東區尤德夫人那打素醫院求醫，並入住該院兒童深切治療部接受進一步治療，惟翌日情況轉壞並離世。病人的血液樣本經化驗後，證實對肺炎鏈球菌呈陽性反應，臨床診斷為嚴重肺炎。



初步調查顯示，女童已接種4劑肺炎球菌疫苗，於潛伏期內沒有外遊。女童為香港人，與父母、8歲姊姊及6歲哥哥同住，其母親、姊姊及哥哥最近出現上呼吸道感染病徵，情況穩定。女童就讀的幼稚園暨幼兒中心至今沒有出現其他同類個案或爆發。衞生防護中心正繼續調查，包括女童感染的血清型，而個案將轉交死因裁判官調查。

衞生防護中心指，此個案為本港今年第2宗未成年的肺炎鏈球菌死亡個案，第1宗為在本月10日離世的2歲半男童，他於上月二十六日出現發燒、嘔吐、哽噎及抽搐等病徵，同日被帶往明愛醫院求醫，並直接轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受進一步治療，男童其後情況轉壞，並於本月10日早上死亡。

中心提醒，市民應接種肺炎球菌疫苗及注意衞生，預防感染。（Getty Images）

衞生防護中心發言人指，肺炎球菌感染由肺炎鏈球菌引致。肺炎球菌可引致多種疾病，常見的包括有中耳炎和肺炎；亦可引致侵入性肺炎球菌病，如腦膜炎和菌血症及敗血病，導致嚴重甚至致命的疾病。肺炎球菌常見於健康人士的鼻及咽喉，尤以兒童較為普遍。病菌有時會引發感染。肺炎球菌主要經病人咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫、與病人親密接觸或觸摸被病菌污染的物件而傳播。

發言人提醒市民注意衞生，預防感染，如經常保持雙手清潔、用梘液和清水正確洗手、咳嗽或打噴嚏時應掩蓋口鼻等。