東區醫院推仿真傷口模型　藏「機關」會流血　助護士了解複雜傷口

傳統傷口模型以塑膠製造，外形平板乏味，欠缺臨床真實性。有見及此，東區醫院外科傷口護理團隊以矽膠製作三維仿真傷口模型，傷口外觀不但較傳統模型迫真，更內藏「機關」，若處理出錯，會有仿真膿液及血漿從傷口流出，幫助護士學習複雜傷口的護理，提高他們對處理複雜傷口時的信心。

傳統模型不夠逼真 東區醫院開發仿真版

東區醫院傷口及造口科顧問護師何志偉表示，有些傷口十分複雜，但過往以普通塑膠製作的模型，未能如實反映傷口複雜程度，如傷口下的隧道、腔穴等。若傷口處理不當，更可能會衍生更大問題，如敗血病等，團隊故決定製作三維創意仿真傷口模型，供護士學習之用。

這個模型除了外觀逼真、質感較接近人體，更設管道連接泵血機，若處理出錯，會有膿液及血漿從傷口流出，能夠向護士反饋處理傷口情況。東區醫院團隊共花了兩年時間設計「機關」的模型，包括模擬第四期見骨、被痂皮覆蓋、無法分期的壓瘡傷口等情況。學員也可對模型使用傷口內視鏡及傷口超聲波診斷，學習檢查傷口。

傷口及造口科資深護師陳蔚茵利用空餘時間，自學製作傷口模型，當中單是倒模、調配矽膠比例已花了幾個月時間，顏色配置又花了幾個月時間，失敗了十多個模型後終於成功，她形容那一刻十分興奮，認為花費這樣多時間都是值得的。

現時東區醫院共製作了六個仿真傷口模型，一個大，五個小，成本分別為約1600元及500至600元，比傳統模型所需的約10000元為低。（劉婉雯攝）

成本低至數百元 惟製作需時

現時東區醫院共製作了六個仿真傷口模型，一個大，五個小，成本分別為約1600元及500至600元，比傳統模型所需的約10000元為低。但因陳蔚茵是利用工餘時間製作，故需花費2至3個月才能完成一個。她希望能教導同事製作，並正研究製作外科傷口模型。

外科部部門運作經理劉琼豔指，新入職護士能處理簡單傷口，一般入職約兩、三年的護士會開始報讀有關處理高級傷口的課程，港島東醫院聯網亦有開辦這類課程，不同專科的護士均能就讀。