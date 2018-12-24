保險業聯會擬於元旦實施新勞保安排　業界憂恐致打工仔返工無勞保

全港勞保明年或出現大混亂！有讀者報料指，香港保險業聯會將於明年1月1日實施勞工保險新安排，但質疑聯會推出計劃過程草率，未有充份諮詢商界意見，或引致打工仔明年元旦起或要冒著零保障的風險上班。 有消息人士向《香港01》證實有關事件，而問題的關鍵是，過往僱主只須「按人頭」替員工購買勞保，保險業界難以核實僱員資料，衍生僱員保障不足或保險公司過度承擔風險等問題。新安排要強制提交的強積金供款及支薪紀錄，原意是撥亂反正、協助保險業界作風險管理。但有業界人士擔心，部份企業，特別是中小企趕不及應付新要求，或導致打工仔勞保失效。

保監擬於明年實施新勞保安排 以作風險管理

根據《僱員補償條例》，本港僱主必須替僱員投購補償保險，以承擔其法律責任。有保險業人士向《香港01》指，香港保險業聯會將於明年1月1日實施勞工保險新安排，所有續期及新生效僱員補償保險的保單，均須填妥新表格，及提交相關證明文件，包括過往非強制提交的強積金供款紀錄及支薪證明，並交給保險公司待其批核生效。

香港保險業聯會是保險業界的自律監管機構，該保險業人士批評，香港保險業聯會未有充份向業界諮詢意見，包括新安排的實際運作流程及人手安排，難以在短時間內滿足新計劃要求，而投保人亦不清楚相關細節，質疑香港保險業聯會做是法否妥當。

消息人士向《香港01》證實，香港保險業聯會的確會在明年初實施新勞保安排。消息人士解釋，過往僱主只須「按人頭」替相應數量的員工購買勞保，實際上「都唔知買多咗定買少咗」，保險業界難以核實僱員資料，過往曾出現企業「買唔足」勞保令僱員索償時「賠唔足」的情況，又或保險公司有「保過龍」的風險。新安排下，要強制提交僱員強積金供款紀錄及支薪證明，原意僅為撥亂反正、協助業界作風險管理，又重申香港保險業聯會早於兩個月前，曾舉辦閉門會議通知保險業界。