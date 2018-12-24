保險業聯會擬於元旦實施新勞保安排　業界憂恐致打工仔返工無勞保

全港勞保明年或出現大混亂！有讀者報料指，香港保險業聯會將於明年1月1日實施勞工保險新安排，但質疑聯會推出計劃過程草率，未有充份諮詢商界意見，或引致打工仔明年元旦起或要冒著零保障的風險上班。
有消息人士向《香港01》證實有關事件，而問題的關鍵是，過往僱主只須「按人頭」替員工購買勞保，保險業界難以核實僱員資料，衍生僱員保障不足或保險公司過度承擔風險等問題。新安排要強制提交的強積金供款及支薪紀錄，原意是撥亂反正、協助保險業界作風險管理。但有業界人士擔心，部份企業，特別是中小企趕不及應付新要求，或導致打工仔勞保失效。
保監擬於明年實施新勞保安排 以作風險管理
根據《僱員補償條例》，本港僱主必須替僱員投購補償保險，以承擔其法律責任。有保險業人士向《香港01》指，香港保險業聯會將於明年1月1日實施勞工保險新安排，所有續期及新生效僱員補償保險的保單，均須填妥新表格，及提交相關證明文件，包括過往非強制提交的強積金供款紀錄及支薪證明，並交給保險公司待其批核生效。
香港保險業聯會是保險業界的自律監管機構，該保險業人士批評，香港保險業聯會未有充份向業界諮詢意見，包括新安排的實際運作流程及人手安排，難以在短時間內滿足新計劃要求，而投保人亦不清楚相關細節，質疑香港保險業聯會做是法否妥當。
消息人士向《香港01》證實，香港保險業聯會的確會在明年初實施新勞保安排。消息人士解釋，過往僱主只須「按人頭」替相應數量的員工購買勞保，實際上「都唔知買多咗定買少咗」，保險業界難以核實僱員資料，過往曾出現企業「買唔足」勞保令僱員索償時「賠唔足」的情況，又或保險公司有「保過龍」的風險。新安排下，要強制提交僱員強積金供款紀錄及支薪證明，原意僅為撥亂反正、協助業界作風險管理，又重申香港保險業聯會早於兩個月前，曾舉辦閉門會議通知保險業界。
張偉良認為業界有充足時間應付安排。（資料圖片）
保險業界：有充足時間應付安排
對於香港保險業聯會的勞保新安排，香港保險專業人員總會會長張偉良表示，即使過往沒有強調有關要求，部份業界亦有盡力披露投保僱員資料：「就算係細公司都有強積金供款紀錄，問返MPF公司拎就得」，認為業界應該有充足時間應付新安排。
翻查資料，香港保險業聯會亦於今年10月通訊提及，該會在10月中旬為保險公司和保險經紀舉兩場相簡介會，並將於2019年1月1日實施「優化僱員補償保險作業模式」，讓保險公司得以取得準確資料，以作全面評估提供僱員補償保險所涉風險。惟記者瀏覽保險業監管局官網，卻找不到相關消息。