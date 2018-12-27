【新身份證】全民換證今展開　入境處籲先預約（附換證時間表）

新身份證更換期於今日（27日）正式展開，首批換證人士包括行政長官林鄭月娥、主要官員、行政及立法兩會議員、入境事務隊成員、警務人員及勞工督察等；9間特設的換證中心亦於今日起開始運作。今日（27日）亦已有官員及政府人員到智能身份證中心辦理換證手續。 年滿11歲及18歲，以及身份證因遺失或損壞而需補領者等人士，早於上月26日起，已可辦理申領新證的預約手續，助理處長（個人證件）陳天賜指截至本月24日為止，入境處已發出約1.7萬張新身分證。今日（27日）亦已有官員及政府人員到智能身份證中心辦理換證手續。

第二代智能身份證與上一代最大分別，是大頭相大了三分一，且更高清。（余俊亮攝）

陳天賜指今次全港市民換領身份證計劃，新增填寫電子表格的平板電腦和電子取籌服務，申請者可以使用入境處的手機流動程式完成電子預約後，在流動程式填寫表格，然後到場取籌便可。申請者亦可在完成預約後，再前往中心填寫表格。申請者取籌後，可處理拍照和打指模等程序，再領取收據日後領取新身份證。

陳天賜透露全港9間換證中心，每間每日會處理約7700個辦理新證的申請，當中約一成至兩成限額將預留作即日籌號，讓未有電子預約的申請者可即日取籌。他鼓勵市民先預約及填妥表格，令整個換證過程更順利和快捷，預計少於30分鐘便可完成整個申請手續。

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明年第二季推院舍到訪換證服務

對於長者和行動不便的人士，陳天賜表示入境處於今次換證計劃中加入「關愛措施」，包括每名市民可帶同最多兩位年長親友一同辦證，令長者毋須獨自換證。

另外，入境處亦將於2019年第2季推出到訪換證服務，屆時會把服務範圍逐步擴展至全港超過1000間已登記的安老院舍，以及殘疾院舍等，讓行動不便人士可以等候上門換證服務。

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陳天賜指出，市民日後使用新身份證過關，可以使用新e道的非接觸式界面。（余俊亮攝） 陳天賜又謂，入境處因應新身分證，亦更新e道的功能，市民日後使用新身份證過關，可以使用新e道的非接觸式界面，或舊款插入式閱讀資料，新e道可避免被別人竊看身份證上資料。現時高鐵及港珠澳大橋出入境層已換上新e道，加起共有約100條新e道。 除此以外，市民於換證時需要拍攝身分證照片。陳天賜指入境處早前已於官方youtube頻道上載影片，教授市民如何在申請新證時拍合規格的照片；他提醒市民避免戴有色隱形眼鏡，又或化上過濃的妝容。

首批換證人士包括行政長官林鄭月娥、主要官員、行政及立法兩會議員、入境事務隊成員、警務人員及勞工督察等，其中警務人員Thomas指，他早前已預約今日（27日）辦理換證手續。

他於早上約11時45分到達位於灣仔瑞安中心2樓的港島智能身份證中心，現場有數名職員協助辦理新證。Thomas指由填寫表格、打印指模到拍攝照片，整個換領過程約5分鐘，他認為過程順利。

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全港市民換領身份證計劃今日（27日）展開，市民分階段更換，預期大概需時4年完成；9間特設的換證中心今日起投入運作。至於普通市民，首批可換領者為1985至1986年出生的市民，由明年1月21日起至3月30日可辦理換證手續；第二批則為1968至1969出生的市民，在明年4月起可更換。

另外，其他年齡的市民則緊隨其後更換新分證，最後一批為1954年或以前出生的市民，預計2022年可完成整個換領身份證計劃。