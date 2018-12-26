89歲長期病患婦感染侵入性腦膜炎雙球菌　入院翌日死亡

衞生防護中心今日（26日）公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名患有長期病患的89歲女子，自上周六（22日）起出現發燒、疲倦和咳嗽帶痰等病徵，同日入住瑪麗醫院，並於翌日死亡。臨床診斷為肺炎和敗血病。根據衞生防護中心初步調查，該名病人最近並無外遊，相關調查仍在進行中。

89歲女子入住瑪麗醫院，並於入院翌日死亡。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名病人的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。 經初步調查後發現，該名病人近期沒有外遊；她的一名家居接觸者則因其他健康原因正在醫院留醫，而其他家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心發言人解釋，腦膜炎雙球菌感染由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物，包括口鼻分泌物等而傳播。潛伏期通常為2至10日，一般則為3至4日。

衞生防護中心正就感染個案進行調查。（資料圖片）

當細菌入侵血液或包圍腦部，即腦膜炎雙球菌血症，及脊髓的內膜，即流行性腦膜炎時，可引致嚴重病症。當中腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。