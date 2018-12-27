17港生參與世界小姐選美大賽製作　為表演者執生　幫佳麗換衫

2018「世界小姐選美大賽」（Miss World）於本月8日在海南島三亞舉行，香港代表模特兒王詠珩（Wing）雖然未能得獎，但這場國際比賽，也另有香港人參與。香港大學專業進修學院（HKU SPACE）17名修讀現場娛樂、節慶及節目管理的學生，獲准親身參與幕後製作。台上三小時，原來花了半年時間籌備，有空姐學生當晚就要臨場執生，為甩了鞋扣表演者補救。

今年「世界小姐選美大賽」選舉，除了香港代表佳麗模特兒王詠珩（Wing）外，尚有一班香港大學專業進修學院學生參與，協力幕後製作。（資料圖片）

空姐學生臨急智生 用雙面膠紙貼緊鞋扣

到三亞參與這次選美幕後工作的HKU SPACE學生Jacqueline，本身是一名空姐，為了增進知識，所以才報讀學院的現場娛樂、節慶及節目管理高等文憑。在這次學習的工作中，她感到非常有挑戰性，印象最深刻的是即使後台出現混亂情況，工作人員也能夠及時應變，還要應付很多細節的工作、甚至大型的機件。當晚她也有發揮機會，有表演者的鞋扣在上台前突然掉了，她臨急智生，用雙面膠紙修補就上台演出，她形容過程十分緊張。

另一同課程學生盧又僑（Kayli）本身亦是從事現場娛樂活動工作，不過卻是第一次參與大型節目，因此感到十分興奮。她更有機會和來自世界各地的佳麗同坐旅遊車互相溝通了解，最深刻的是在短時間內幫助118名佳麗換裝，她說非常考驗工作效率。

研討會當日，世界小姐選美組織行政總裁Julia Morley（後排白色外套）及出爐世界小姐墨西哥佳麗Vanessa Ponce de Leon（戴后冠、紅衣），和參與幕後製作的HKU SPACE學生大合照。（校方提供圖片）

出爐世界小姐：學生工作很細心

Jacqueline及盧又僑都不約而同地認為，雖然只是三小時的選美比賽，但幕後製作卻需要半年時間去籌備，感受到工作人員的努力和汗水。

校方在本月10日選得世界小姐選美組織行政總裁Julia Morley及出爐世界小姐墨西哥佳麗Vanessa Ponce de Leon，親臨學院舉辦的專業研討會進行演講分享，並和參與幕後製作的學生大合照。Julia Morley表示，這次是世界小姐選美大賽首次和學生合作，為學生提供接觸國際活動中不同的工作範疇以及與不同文化的人士溝通。Vanessa讚賞學生很細心地工作和幫忙做翻譯，有效地幫助活動順利完成。