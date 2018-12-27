【佔旺藐視法庭】難解原審官判刑準則　七旬漢上訴減刑得直即釋放

佔旺清場期間一名七旬漢因未按禁制令離開，被指阻執達吏執法，早前被裁定刑事藐視法庭罪成，被判入獄4個月。七旬漢認為判刑太重，上訴庭今（27日）處理其減刑申請，並認為上訴人非事件的組織者，其行為亦非最嚴重，難明原審官判刑時的基準，故裁七旬漢上訴得刑，並減刑至13天，即他已服刑的日數，故可即時釋放。

曾舉橫額被指積極參與

上訴人劉鐵民，73歲，因在佔領區內舉起「我要真普選」橫額，並站於警方防線前面，被原審法官指他屬「積極參與」佔旺，故被判囚4月。劉服刑13天後，獲准以各1萬元的現金和人事擔保保釋，等候上訴。他今日未有到庭應訊，律政司代表指已與劉失去聯絡，本想先處理其違反保釋一事。惟上訴庭法官指控方聽取裁決結果後，或另有打算。控方得知劉可即時獲釋後，亦未有再跟進違反保釋條件的事宜。

上訴庭法官在判詞指，對比案中其他被告的案情及判刑後，認為劉並非案中的組織者，判刑不應如屬組織者如鄭錦滿般重，而鄭是在認罪後被判入獄3個月，原審官判劉入獄4月並不洽當。法官又認為，劉的案情與另一名被告翁耀聲相似，而翁遭判監2個月，但准緩刑18個月，以及罰款1.5萬元。翁在案中有穿上印有標語的T恤，並以大聲公作出廣播，難以理解為何原審法官會視翁的案情較劉輕。故裁定原審法官犯錯，並判劉上訴得直。

案件編號：CACV539/2018