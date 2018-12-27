車用石油氣19年1月起減價　每公升減0.45至0.46元

社會新聞
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百物騰費，車用石油氣逆市而行減價！機電工程署今日（27日）宣佈調整專用氣站在明年1月1日至1月31日期間的車用石油氣上限價格，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升2.89元至3.42元不等，減幅為每公升0.45至0.46元。

機電工程署發言人指，2019年1月1日的調整反映今年12月的國際石油氣價格變動。發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

2019年1月適用於各專用氣站的車用石油氣上限價格如下：

  

專用加氣站地址


 		 二○一九年一月
車用石油氣上限價格
（元／公升）
 		 二○一八年十二月
車用石油氣上限價格
（元／公升）
 
柴灣豐業街　 3.42 3.88
西九龍翱翔道 3.42 3.88
美孚深旺道 3.10 3.55
屯門業旺路 3.10 3.55
灣仔馬師道 3.09 3.55
上環豐物道 3.02 3.48
觀塘偉樂街 3.02 3.48
大埔元洲仔 3.02 3.48
九龍灣祥業街 3.07 3.53
葵涌葵安道 3.07 3.53
馬鞍山恆耀街 2.89 3.34
元朗德業街 2.89 3.34
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