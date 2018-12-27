車用石油氣19年1月起減價　每公升減0.45至0.46元

百物騰費，車用石油氣逆市而行減價！機電工程署今日（27日）宣佈調整專用氣站在明年1月1日至1月31日期間的車用石油氣上限價格，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升2.89元至3.42元不等，減幅為每公升0.45至0.46元。

機電工程署發言人指，2019年1月1日的調整反映今年12月的國際石油氣價格變動。發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

2019年1月適用於各專用氣站的車用石油氣上限價格如下：