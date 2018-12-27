【冬季流感】上一周6成年人病情嚴重死亡　流感活躍度逼近高峰期

衞生防護中心今日（27日）公布，本港整體流感活躍程度持續上升，12月16至22日的季節性流感病毒陽性百分比為 10.49%，較前一周急增超過3個百分點，已迫近10.7% 的基線水平。醫院管理局行政總裁梁栢賢同日表示，預計未來兩星期將踏入流感高峰期。 數字顯示，上周共錄得16宗成人嚴重流感個案，其中6人死亡；而在12月16至26日的11日期間，錄得一宗兒童嚴重流感個案，患者是18日大的男嬰，並無接種本季流感疫苗。

一周內新增6人死於流感，而因患流感入院的百分比亦有所增加。（資料圖片）

16嚴重流感患者 一人曾接種疫苗

衞生防護中心最新一期《流感速遞》公布，12月16日至22日一周內，新增16宗成人嚴重流感個案，較前一周的5宗新增個案為高，當中僅一人曾接種本季流感疫苗，其中6人死亡。有12人確診患甲型H1流感，4人確診甲型H3流感。

18歲以下的兒童方面，12月16日至26日的11日期間，錄得一宗新增個案，患者是18日大男嬰，確診患甲型流感，併發嚴重肺炎和呼吸衰竭，他沒有接種今季流感疫苗。

實驗室監測數據顯示，季節性流感病毒陽性百分比為 10.49%，雖然低於 10.7% 的基線水平，但遠高於前一周錄得的 6.93%。衞生防護中心指，流感活躍度持續上升，料即將進入流感高峰期。上周檢測到的595株季節性流感病毒，同樣以甲型流感為主，其中474株（8.36%）是甲型H1流感，105 株（1.85%）是甲型H3流感。

整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為0.34（每一萬人口計），高於 0.20 的基線水平，亦高於前一周錄得的 0.25。