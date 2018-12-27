內地收緊進口標準　廢紙棄置量按年升13%　成堆填區第二大戶

受內地收緊進口廢紙標準及配額影響，本港去年爆發「廢紙圍城」危機，拖低紙類回收物料出口量及回收率。環保署今日（27日）公布的《都市固體廢物監察報告2017》揭示，本港去年的廢紙回收率跌至46%，較2016年減少4個百分點。未能回收的廢紙直送堆填區，以致廢紙繼廚餘後，成為堆填區第二大戶，棄置量較2016年增加逾一成。

本港去年每日棄置10,733公噸廢物，當中有四分一是廢紙，較2016年增加12.8%。（資料圖片／林若勤攝）

本港去年每日棄置10,733公噸廢物，當中有24%、2,532公噸是廢紙，較2016年增加12.8%，亦是第二多的都市固體廢物。

回收方面，紙類回收物料的回收率近年呈跌勢。2017年回收量為79.25萬公噸，較2016年的80.57萬公噸減少1.6%。回收率則從2016年的50%下跌4個百分點，2017年只有46%。

經過公開招標後，由Rocsky International Limited成功投得環保園P1、P5、P6及P7相連地段的20年租約，以發展廢紙回收再造設施。圖示環保署及Rocsky International Limited雙方代表於簽署儀式合照。（政府新聞處圖片）

環保園設廢紙再造設施 年處理30萬公噸​廢紙

環保署解釋，上述跌幅部分是由於廢紙棄置量顯著上升所導致。環保署指出，本港從事生產而需吸納原材料或再造物料的企業數量十分有限，可循環再造物料的出路一直由外圍市場環境主導。但近年外圍可循環再造物料市場持續不景氣，而且經濟體更嚴格執行進口紙類回收物料管制政策，本地紙類回收物料出口量持續下跌。

面對廢紙回收率日跌，環保團體綠惜地球要求環保署盡快落成環保園造紙廠和塑料再造設施，增加本地自主吸納廢品市場，減少依賴出口。環保署就指，會培育本地廢紙再造工業，減少依賴出口來處置廢紙。例如剛批出環保園四幅相連地段租約，以發展廢紙回收再造設施，其處理量約為每年30萬公噸，預計於2019年開始設計及動工興建，2022年投入運作。環保署亦正與其他部門合作，尋找合適的長期及短期用地，以支持本地回收作業和發展更多回收再造處理設施。