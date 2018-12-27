政府首披露短租官地租金　田北俊、賭王家族豪宅旁呎租不用$3

以短期租約租用官地制度經常被批評資料不透明，過去多次被揭發官地以廉價租出，供承租人興建富豪「私人後花園」，包括建造泳池、花園等。地政總署今日（27日）首度披露今年1月1日至10月底，以短期租約方式批出政府土地的資料，資料上載至「地理資訊地圖」，當中附有土地面積、每月租金等，但多數未有披露承租人資料。 《香港01》抽查部分短期租約，發現部分被租土地毗鄰名人豪宅，甚至在豪宅四周，當中包括賭王何鴻燊家族長房何超賢、自由黨榮譽主席田北俊等。承租人租用約2,000平方呎至萬多呎土地，呎租僅1.5元至4.6元不等，地皮大多作私人花園、美化園藝之用，呎租遠低於本港劏房呎租中位數41.8元。

地政總署今日披露今年1月1日至10月底，以短期租約方式批出政府土地的資料，資料上載至「地理資訊地圖」。（ 地政總署網頁截圖）

短期租約意指政府將未有指定用途的官地，批租作臨時用途。批租方式包括公開招標或直接批租，惟直接批租的短期租約，多次被批行政不透明，租金遠低正常水平。

截至今年2月，地政總署批出的短期租約共有5,407份，面積共2,458公頃。

批租作私人花園用途 呎租僅1.54元

《香港01》抽查多份短期租約，發現有部分批租地毗鄰豪宅，其中有4份租約位毗連淺水灣道或山頂白加道等高尚地段的獨立屋，屋主分別由賭王何鴻燊家族長房何超賢、自由黨榮譽主席田北俊、霸菱亞洲投資行政總裁SALATA JEAN ERIC及「彤叔掌櫃」魯連城持有。由於未獲承租人同意，地政總署未有披露承租者資料。

上述4塊短租地面積約2,260至1.37萬平方呎，全部以直接批出形式批租，每月租金僅為1.05萬至3.16萬元不等。其中一幅地位於南灣道，鄰近由霸菱亞洲投資行政總裁SALATA JEAN ERIC持有的豪宅，土地批出作私人花園、美化園藝用途，面積約9,762平方呎，月租為1.51萬元，平均呎租僅1.54元。

至於毗連田北俊豪宅的短期租約，面積10,641平方呎，以月租近3萬元批租，呎租僅2.77元。賭王何鴻燊家族長房何超賢淺水灣道1號旁，政府也租出13,773平方呎官地，月租31,653元，平均呎租只2.29元。

本港劏房平均呎租41.8元

然而，相對一眾劏房戶，他們居所的呎租水平，遠高於上述地皮。根據統計署數字，現時劏房租金中位數則是4,500元，居所樓面面積中位數為107.6平方呎。換言之，劏房呎租高達41.8元。