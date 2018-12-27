豬年生肖郵票1月12日發售　新推出22K鍍金金片豬年小型張

香港郵政今日（27日）宣布，下月12日將發售以「歲次己亥（豬年）」為題的特別郵票及相關集郵品，其中包括嵌有22K鍍金金片的豬年郵票。所有郵品於同日起在全線集郵局推出發售

圖示以「歲次己亥（豬年）」為題的一套郵票、郵票小型張和特別郵戳。（政府新聞處提供）

香港郵政明年特別發行一套4枚的賀歲生肖郵票，郵票通過多種以豬為題材的工藝品，即布藝、木雕、陶器和玉器工藝，帶出寶豬賀歲的主題。香港郵政亦會推出絲綢郵票小型張。絲綢郵票小型張以金豬牌為主題，背景綴以牡丹，祝願來年如意吉祥，喜氣洋洋。

以「十二生肖金銀郵票小型張——靈犬寶豬」為題的郵票小型張、特別郵戳、紀念封和已蓋銷紀念封。（政府新聞處提供）

此外，香港郵政並會推出十二生肖金銀郵票系列的第7款郵票小型張－「靈犬寶豬」。狗年郵票以銀箔燙印而成，而19年豬年郵票則嵌有22K鍍金金片。郵票小型張更附有黃金成色的證明書。

以「銀箔燙壓生肖郵票——猴、雞、狗、豬」為題的一套四枚郵票、特別郵戳和小版張。（政府新聞處提供）

香港郵政今年又以「猴、雞、狗、豬」為題，推出第2套銀箔燙壓生肖郵票。郵票以平版加壓印和銀箔燙壓印刷技術製成。而另外2款心思心意郵票（2019年版）「歲次己亥（豬年）」小版張分別以2019年「歲次己亥（豬年）」面值2元和4元9角的郵票設計，於下月12日起在全線集郵局推出發售。

以「歲次己亥（豬年）」為題的利是封。（政府新聞處提供）

除郵票外，香港郵政亦同時推出「歲次己亥（豬年）」利是封，展示4枚豬年郵票。利是封由下月12日起在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局，以及香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）發售，售完即止。

以「十二生肖金銀郵票小型張——靈犬寶豬」為題的郵票小型張、特別郵戳、紀念封和已蓋銷紀念封。（政府新聞處提供）

由明日（28日）起，全線郵政局將發售「歲次己亥（豬年）」的正式首日封，以及「十二生肖金銀郵票小型張－靈犬寶豬」和「銀箔燙壓生肖郵票－猴、雞、狗、豬」的正式紀念封，每個售價1元3角。各集郵局將於同日發售上述首日封和紀念封的珍藏版，每個售價8元。

以上郵品於同日起在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局展出。此外，各集郵局於明日（28日）至下月3日期間接受預約自備封蓋銷服務。