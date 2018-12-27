14歲網球小子成國際冠軍　目標戰東京奧運　校長爸爸：書以後再讀

一年之間拿下兩個國際網球G5賽事冠軍，在世界青少年排名榜上由第1688名，一躍至320名，黃澤林在上周奪得Junior Orange Bowl U14冠軍稱號，為2018年劃下了完美的句號。一瞬間成為香港奪此殊榮的第一人，14歲的他笑着表示：「我自己都嚇一跳！」 即將開始參加成人賽事的黃澤林，寄望可以在2019年進入世界青少年排行的前30名、並進入成人排行榜的前600名，這樣便有機會一戰2020年東京奧運會，為香港增光。

黃澤林奪得第57屆Junior Orange Bowl國際青少年網球賽冠軍，成為香港首個奪此獎盃的運動員。（余俊亮攝）

用「野心勃勃」來形容黃澤林也許很合適，無論是青少年賽，還是國際成人大賽，但凡打算要參加，黃澤林都表示要拿冠軍。抱着這一份初生牛犢不怕虎的稚氣，他上周在美國邁阿密第57屆Junior Orange Bowl國際青少年網球賽中發揮出色，一舉擊敗首號種子選手，成為首奪此賽事男子U14單打冠軍的香港小將。

2019年開始，黃澤林開波征戰成人賽事，希望拿下好的成績，之後進軍東京奧運會的賽事。（余俊亮攝）

想和費達拿練球 想身高達1米9

黃澤林今年確實戰果累累，名次在世界青少年排行上一路狂飆，先後在香港、塞班兩站拿下了國際網球協會G5的冠軍，他目前的排名已經由第1688名，升至320名。在上周美國佛羅里達州的Junior Orange Bowl 國際網球錦標賽14歲或以下組的比賽中，他更是銳不可當，接連打敗美國數一數二的種子選手Lilov，為香港搬回了第一座該項賽事的冠軍獎盃。

拿起球拍的黃澤林似乎一下子變成另外一個人，他不再多言、神情嚴肅，每一次落拍都相當有力，眼中除了球就是對手，再無其他。他視網球一哥費達拿（Roger Federer）為偶像，希望像他一樣拿下大滿貫。談到上周拿到冠軍、成為香港史上第一人後的感受，14歲的黃澤林既沒有過分謙虛，也沒有自誇，而是說：「我自己都嚇一跳！」

我自己都嚇一跳！ 黃澤林

黃澤林視費達拿為偶像，希望有機會和他練波。（袁澍攝） 問及如果日後見到偶像費達拿他會作何反應，黃澤林說，他不會要求合照、簽名，而是希望立刻和他練一場球，「好想知道他的打法。」黃澤林說，在賽場上，已經不再將自己看成一個青少年，而是一個成人，明年就可以參加成人賽，面對一些「無咁容易放棄」的成年選手，更言身高已182厘米，和偶像費達拿差不多，下一年希望能長到190厘米，變得更「大隻」；同時也期待自己更努力，為香港打破更多歷史紀錄。

好想知道他的打法。 黃澤林想跟費達拿一同練波

黃澤林的教練湯嘉寶曾經也是一個網球運動員。（袁澍攝）

教練：澤林有熱情 幾乎放棄同齡人應有愛好

黃澤林的教練湯嘉寶曾經也是一個網球運動員，婚後便退役。她指黃澤林曾表示要替她將沒有拿過的獎項都拿下，二人相處愉快。而現時拿下Junior Orange Bowl U14的冠軍，她認為黃澤林已踏出成為國際球星的第一步，未來不可限量。

因為仍在讀書，故而黃澤林的訓練時間往往是在放學後，通常從下午4時一直練到晚上7時，若是有比賽更會加操到夜晚10時，周末則幾乎投入所有時間在網球上。湯嘉寶憶述，曾經有要求黃澤林團年飯時出門練球，他仍然準時到場，「永遠準時、從來不覺得悶！」她感慨，球員的技巧、天份固然重要，但是心中的熱情更為可貴。黃澤林對網球的熱愛令她非常感動，「他幾乎放棄了同齡人應有的愛好來練波，比如打機、看動漫。」

黃澤林已經有182公分，揮拍有力。（余俊亮攝）

王子夫說，黃澤林大部分時間都在網球場上。（袁澍攝） 湯嘉寶教練的兒子王子夫，和黃澤林只差一歲，是黃的球友也是校友。王子夫透露，黃澤林偶爾只會打籃球放鬆心情，大部分時間都在網球場上，哪怕輸了比賽也會立刻再去練上兩個小時，分析自己失誤的原因。

黃澤林的父親黃悅明（左），是小學校長，他支持兒子發揮天份。（袁澍攝）

全年一半時間打比賽 校長爸爸：人生好多路徑可以走

黃澤林成功的背後，亦離不開家人的支持。令人有些驚訝的是，黃澤林是出身於教育之家——母親是教師、父親黃悅明博士則是將軍澳仁愛堂田家炳小學校長。問及為何支持黃澤林打網球、甚至計劃他讀完中學後就成為職業選手，黃校長說：「人生有好多路徑可以走，只希望他能盡其可能、發揮天份。」

從5歲開始接觸網球，再選擇湯嘉寶成為教練，到最近簽約全球最大、業務範圍最廣的體育與娛樂營銷管理公司IMG，父母的支持和付出自然不用多言，黃父說能看出兒子喜歡網球、希望在這項運動上有成績，所以支持他在這條路繼續走下去，「書可在以後再讀，但是錯過黃金年齡打網球，以後再也補不回來。」

書可在以後再讀，但是錯過黃金年齡打網球，以後再也補不回來。 黃悅明校長

黃澤林去年有一半的時間不在香港，外出比賽，黃父告訴記者，每當有比賽時，他和太太都會緊張到睡不著，熬夜看直播或者等比賽消息。 下周，黃澤林將要參加ITF香港國際男子網球賽2019，他表示「既然參加便瞄準冠軍」，更言面對的都是成人對手，「年齡可能是自己的兩倍」，但自己很期待，並希望取得好成績。