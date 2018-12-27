【流感疫苗】Sanofi供應台灣疫苗有小黑點　製造商：無進口本港

繼早前台灣發現流感疫苗現懸浮物後，台灣當局今日（27日）再接獲高雄市衞生局通報，指由法國賽諾菲安萬特（Sanofi）生產的一批幼童流感疫苗出現小黑點，目前已停用。 賽諾菲同樣有供應流感疫苗到本港，不過藥廠回覆指是次出事的為三價流感疫苗，由於進口本港的全為四價疫苗，故對本港供應無任何影響。

早前醫管局曾宣布停止季節性流感疫苗接種。（資料圖片／盧翊銘攝）

高雄市衞生局今日向當局通報，指由法國製造商賽諾菲（Sanofi）生產的一批幼童流感疫苗內出現小黑點，目前已立即停用。據台灣當局指，有關批次的流感疫苗為0.25毫升，專供給3歲以下幼童，而當局暫時接獲4宗接種後有不良反應的通報，當中包括紅疹、搔癢、咳嗽等輕微症狀、亦有幼童出現左右臉不對稱的情況。不過當局指初步研判與疫苗無關。

由於本港疫苗亦同由賽諾菲供應，製造商賽諾菲回覆《香港01》查詢指，台灣今次出事的疫苗全為三價疫苗，而進口本港的則全為四價疫苗，故對本港疫苗供應並無影響。

製造商回應稱，今次台灣出事的疫苗為三價疫苗。（資料圖片）

於10月，台灣食品藥物管理署曾先後發現由賽諾菲生產的成人劑型疫苗顏色有異，及幼兒劑型疫苗內部有白色透明懸浮物。其後於11月再發現一批合共近44萬支的賽諾菲三價成人流感疫苗，抽驗的2萬支中發現4支有黑色懸浮物，同時8萬多支進口的四價自費疫苗中，亦發現9支有白色懸浮物。

當中本港曾入口17.5萬劑同批次涉事四價疫苗，當中7.5萬劑已被使用。雖然賽諾菲當時稱香港同一批次的流感疫苗沒有收到關於含有白色「懸浮物」的報告，不過醫管局則宣布即時停止季節性流感疫苗接種，至12月1日才恢復。