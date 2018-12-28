綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，今日（28日）起開始接受申請。由早上8時開始，有市民到位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處交表，惟部分人因資料不齊全，白走一趟。直到10時15分，才有第一位市民成功交表。 房委會早前表示，若綠表申請者曾參與今年的「居屋大抽獎」，未能中籤，申請可保留今期綠置居，這些申請人毋須再遞交綠置居申請表和申請費。 惟有符合條件的市民批評，房署指示不清晰，以致申請資料不齊全，白走一趟。

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，今日（28日）起開始接受申請。（黃詠榆攝）

房委會早前指，若綠表申請者曾參與今年的「居屋大抽獎」，並未能中籤，他們的申請可保留今期綠置居，這些申請人毋須再遞交綠置居申請表和申請費。不過，有市民批評房署指引不清晰，以致申請資料不齊全，白走一趟。

過去亦曾抽居屋，未能中籤的廖先生因欠缺房協辦事處簽名，需要折返，「因為我之前申請咗居屋，佢已經核實咗一次。原來佢要我再核實一次，要有房協加簽。」廖認為，房協的指示不清晰，批評「你已經比咗號碼我，確認晒我所有資料。」

廖指，現時居住的房協單位比較舊，「雖然有電梯，但設施唔夠方便，希望老人家住好啲。」他說，今期綠置居的位置在市中心，鄰近港鐵站。

梁太批評，收到的簡化程序回條「寫得好複雜」。（黃詠榆攝）

同樣曾經抽居屋，但因資料不齊全，而未能成功交表的梁太批評，收到的簡化程序回條「寫得好複雜」，令其誤以為自己屬綠表資格證明書人士，可直接來觀塘交表。

梁太現一家三口居於安達邨的公屋，單位約300呎，希望抽中約400呎的單位，「我有個小朋友，諗住佢結婚，大啲可以一齊住，到時就唔使諗咁多。」梁指，安達邨交通不便，「落咗嚟點都好過安達邨呀。」而且，梁指是次綠置居計劃的單位價錢優惠，「呢次好平，未知下次有冇。」

廖先生早前收到的簡化申請安排回條。（黃詠榆攝）

申請者：「當抽個六合彩」

而第一次抽居屋的劉小姐今早特意前來，惟因欠屋邨辦事處簽名， 未能成功交表。劉現時一家三口居於大圍公屋300多呎，心水的綠置居單位為400多呎。劉認為，綠置居位置吸引，鄰近市區，且價錢公道，「小朋友都大咗，所以想住高質素少少，始終依家都比較舊少少。」不過，她坦言對抽中綠置居的信心不大，「當抽個六合彩。」

報名日期由本月28日起至明年1月10日，攪珠預計在明年2月進行，明年3月開始將邀請合資格申請者根據他們的選樓次序前往選樓。