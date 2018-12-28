第二期「青年委員自薦計劃」展開　十個委員會招18至35歲年青人

政府去年推出青年委員自薦試行計劃，招募青年自薦加入政府諮詢委員會。第二期計劃將於今日（28日）開始，共涵蓋10個委員會，招募20名18至35歲的青年委員。申請人須以不多於600字的文字，或不長於3分鐘的影片或錄音，以中文或英文闡述自己為何適合獲委任為相關委員會的委員。

民政事務局FB發表影片，招募18至35歲年青人加入政府諮詢委員會。（民政事務局影片截圖）

第二期「自薦計劃」今日開始公開招募，參與的委員會共有10個，涉獵不同的政策範疇，各開放兩個名額予以申請，這些委員會名單如下：

平和基金諮詢委員會 扶貧委員會 促進種族和諧委員會 香港愛滋病顧問局 航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會 家庭與學校合作事宜委員會 動物福利諮詢小組 博物館諮詢委員會 資優教育諮詢委員會 綠色殯葬及相關事宜工作小組

需面試 料2019年第二季完成評審

有意申請者人須以不多於600字的文字，或不長於3分鐘的影片或錄音，以中文或英文闡述自己為何適合獲委任為相關委員會的委員。計劃將於2019年1月28日截止申請，申請表可透過民政事務局網頁申請系統、郵寄或親身送遞的方式遞交。

民政事務局已成立招募委員會，負責監督「自薦計劃」的推行情況，招募委員會下設10個評審小組，分別負責上述10個委員會所收到的申請。評審小組會考慮申請人是否符合以下3項條件：誠心為社會服務、對有關政策範疇有一定認識，以及具備良好分析和溝通能力，亦是「自薦計劃」的唯一評審準則。評審小組會舉行面試，以便進行評審。視乎實際申請數目，評審工作將於明年第二季完成。

第一期「青年委員自薦計劃」部份獲委任名單。

民政事務局發言人指，政府會繼續創造有利條件吸納青年人加入不同決策局及部門轄下的諮詢委員會。自薦計劃已經常規化，每年會進行兩次招募，目標是在本屆政府內把18至35歲的青年成員的整體比例提高至15%。

另外，第一期「自薦計劃」於今年6月開始招募，參與的諮詢委員會共10個，而所有評審工作已經完成，其中5個委員會已完成委任程序。政府今日委任兩名青年出任交通諮詢委員會成員，任期由2019年1月1日起，為期兩年。其餘5個委員會亦將於2019年第一季完成相關的委任程序，有關名單將於稍後公布。