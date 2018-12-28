【登革熱】衞生署接獲4宗外地傳入個案　提醒市民外遊須防蚊

衞生署衞生防護中心今(28日) 公布登革熱個案最新數字，最新錄得4宗外地傳入個案，病人在潛伏期內分別到訪過柬埔寨、菲律賓、泰國及越南。截至本月27日，本港今年共錄得163宗個案，其中29宗為本地個案，134宗為外地傳入個案。中心呼籲，市民不論在本地或外遊，應時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

衞生署衞生防護中心今公布登革熱個案最新數字，最新錄得4宗外地傳入個案，病人在潛伏期內分別到訪過柬埔寨、菲律賓、泰國及越南。 （資料圖片）

衞生防護中心指，在本月21至27日期間，錄得四宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到柬埔寨（1宗）、菲律賓（1宗）、泰國（1宗）及越南（1宗）。



截至本月27日，本港今年共錄得163宗個案，其中29宗為本地個案，134宗為外地傳入個案，當中泰國有36宗，內地有29宗，菲律賓有23宗傳入。

中心指，登革熱一直在部分亞洲及海外地區流行，今年最新數字顯示，泰國錄得82 874宗個案，新加坡有3 219宗，而日本就有195宗。在美洲，最新數據顯示，巴西和墨西哥今年分別錄得241 664及77 159宗個案。

中心呼籲，市民不論在本地或外遊，應時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施，包括戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着寬鬆、淺色的長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。市民如從受登革熱或寨卡病毒感染影響地區返港，應分別在14日或至少21日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。