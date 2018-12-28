啟德體育園批予新世界興建及營運　300億建築費由政府支付

討論多年的啟德體育園興建計劃，政府今日（28日）公布，園區以「設計、興建及經營」模式發展，由新世界發展及新創建集團成立的Kai Tak Sports Park投得，政府會負責近300億元建築費用，而Kai Tak Sports Park需向政府支付扣除開支前營運總額的3%及17.24億元。 政府發言人說，啟德體育園是政府近年在體育基建方面最重要的投資，期望與Kai Tak Sports Park的團隊攜手合作，共同打造世界級的體育園，提供優質的體育及休閒設施給體育界及市民使用。

政府之前預計啟德體育園於2022至2023年間完成。（政府新聞網圖片）

三公司入標 禮頓傳伙中資富力競投

民政事務局在2011年，委託顧問就啟德體育園區綜合項目的建設與融資方案作研究，參考近年本地及海外大型項目的採購和融資經驗，顧問初步建議可採用「設計、興建及經營」的模式推展項目。

政府於2017年4月至7月公開招標，邀請有興趣競投啟德體育園的設計、興建及營運合約的申請者參與資格預審，期間收到6份申請。到2017年底，民政事務局表示，經評審後，有三名通過預審的投標者獲邀進入招標程序的第二階段，遞交正式標書。當時坊間有傳，該三間投標公司分別為新世界發展、中資富力地產，以及營運亞洲國際博覽館的法國布依格建築集團（Bouygues Construction）。據了理，沙中線紅磡站工程總承建商禮頓建築（亞洲），是伙拍富力共同入標的公司。政府於2018年8月截標時，共收到兩份標書，來自新世界及富力，政府預計2022至2023年間完成工程。

料需四至五年時間才建成

啟德體育園合約為期25年，包括四至五年的設計興建階段和約20年的營運期。中標的Kai Tak Sports Park是新世界發展及新創建集團為啟德體育園專門成立的公司，民政事務局指出，該公司成員包括國際及本地具有設計、興建、場地管理、市場推廣、零售以至營運等豐富經驗的專家，參與的國際隊伍例如Populous、SMG和Lagardère Sports均為各自所屬領域的領導者，擁有多年發展及籌辦大型國際項目及設計與營運大型體育場地的經驗。

主場館外觀以「東方之珠」為設計理念 可坐5萬人

發言人表示，Kai Tak Sports Park的設計以南北走向的有蓋啟德體育大道作主軸線，接連毗鄰的車站廣場、啟德及宋皇臺港鐵站，並貫通園區內各項設施，直達海濱。

可容納五萬觀眾的主場館是園內重點建築，外觀以「東方之珠」為設計理念，配備具隔音功能的可開合式上蓋和靈活草坪系統，適合舉辦大型足球及欖球賽事。另外，透過加設隔幕、舞台設置等不同裝置，主場館也可舉行不同類型及規模的娛樂及公眾活動。

園區設有大型草坪 引入智慧城市概念

此外，體育園設有寬闊的休憩空間，提供戶外球場、大型草坪、兒童遊樂場、健身站等。其他設施包括運動健康中心、保齡球場、零售和餐飲店鋪，以及約850個泊車位。體育園設計亦包含多項環保及可持續發展元素，如太陽能光伏板系統、屋頂及垂直綠化、配備電動車充電設施的泊車位等，同時引入智慧城市概念措施，如智能建築管理系統、Wi-Fi熱點、室內定位系統、智能停車場管理系統和流動應用程式涵蓋資訊、預約設施、引路等服務。

建屋熟地短缺，上屆政府一度研推翻啟德體育園計劃。（資料圖片／李澤彤攝）

梁振英一度研撤建園區計劃 改作興建房屋

過往啟德體育園都曾引起爭議，有意見認為啟德發展區的設計過於浪費土地，住屋用地太少，未能解決房屋問題，前特首梁振英要求發展局重新檢視發展區的土地用途，之後更有報道指，發展局一度提出將體育園遷往欣澳，原有用地改作住宅用途，結果引來體育界不滿。期後，政府表示無意搬遷體育園，只是內部曾有初步的概念性研究。當年梁振英突然撤換民政事局局長曾德成，據指和啟德體育園一役中，曾德成力撐園區有關。

佔地約28公頃 設主場館及公眾運動場

啟德體育園工程計劃的工地位於啟德舊機場北面停機坪，佔地約28公頃，園內預計設有主場館、公眾運動場、窒內體育館、園景公園、活動空間，以及零售設施。立法會工務小組委員會在2017年5月審議撥款，最終議案獲得通過，按付款當日價格計算，估計建造所需費用為318億9,800萬元。