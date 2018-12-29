【再凍啲】今早新界多區低見10度　市區氣溫破今年入冬最低紀錄

受強烈冬季季候風影響，廣東沿岸天氣持續寒冷，天文台昨晚8時發出今年入冬首個寒冷天氣警告。而今天(29日)早上市區最低溫度介乎攝氏11至13度，新界低見10度，大老山及昂坪只有約6度，而大帽山更只有3.7度。今早低溫打破了今年入冬以來攝氏13.5度的低溫紀錄。

今早香港天文台錄得最低氣溫為13.2度，新界多個地區溫度最低更徘徊於10度，荃灣為10.1度；上水只有10.5度。(天文台網頁截圖)

根據天文台網頁，本月13日，絕對最低溫度為13.5度，而今天早上多區錄得的最低氣溫，都打破了有關紀錄。香港天文台今早錄得京士柏最低氣溫為13.2度；深水埗為12.2度；九龍城及觀塘只有11.6度。新界多個地區溫度最低更徘徊於10度，荃灣為10.1度；上水只有10.5度。大老山及昂坪只有約6度，而大帽山更只有3.7度。

截至上午8時30分，寒冷天氣警告仍然生效，另外天文台亦發出黃色火災危險警告，相對濕度約百分之70。

天文台指，今天大致多雲，早晚寒冷，日間部分時間天色明朗，天氣乾燥，市區最高氣溫約16度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。展望未來數日持續寒冷，風勢頗大。下周初至中期有幾陣雨。